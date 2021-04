Abandoned : un FPS de survie cinématographique en exclusivité sur PS5

Blue Box Game Studios dévoile son simulateur de survie photoréaliste avec un monde ouvert.

Si le développement n’en est encore qu’à ses prémices, Abandoned se présente comme un jeu de survie cinématographique à la première personne avec une approche survivaliste qui se veut réaliste. L’histoire se focalise sur Jason Longfield, un jeune homme sans souvenir qui a été amené dans une forêt vaste et étrange à la suite d’un kidnaping pour une raison obscure. Il devra trouver le moyen de s’échapper et surtout combattre pour survivre. Chaque événement influencera la manière dont le personnage va évoluer. Être essoufflé ou avoir peur impactera le champ de vision et la précision dans les phases de tir.

Le game director Hasan Kahraman du studio néerlandais Blue Box Game dévoile quelques précisions sur cette exclusivité PS5 : “Nous voulions mettre en avant le réalisme de notre jeu via sa capacité d’immersion. Cela ne serait pas possible sans la manette DualSense. Les joueurs sentiront chaque interaction au cours de leur partie, comme par exemple lorsqu’ils subissent des dégâts. Presser la détente d’une arme chargée ou déchargée procurera une sensation différente. De même, l’audio 3D vous permettra de prendre de meilleures décisions et de planifier correctement vos mouvements en fonction des coups de feu que vous entendrez autour de vous. Notre équipe découvre encore la pleine puissance de la PS5, mais nous avons fait de très gros progrès. Cette console nous permet d’effectuer de la motion capture de qualité et de faire tourner notre jeu à 60fps et en résolution 4K. Nous nous assurons que la qualité de l’environnement du jeu soit aussi fidèle à la réalité que possible. Au bout du compte, nous bénéficions de graphismes réalistes, d’animations de personnages fluides et de temps de chargement minimes.”

Un teaser pour Abandoned de Blue Box Game Studios

Abandoned sortira exclusivement sur PS5 d’ici la fin de l’année.