Columbia Pictures Aquaverse : le premier parc à thème et aquatique de Sony en Thaïlande

Sony Pictures Entertainment et Amazon Falls annoncent la création de Columbia Pictures Aquaverse.

Le parc d’attractions Columbia Pictures Aquaverse ouvrira ses portes en octobre prochain dans la ville balnéaire de Bangsaray, située à 20 minutes de Pattaya et à 90 minutes de Bangkok. Destiné aux visiteurs de tous âges, il comprendra huit zones hautement thématisées et immersives avec une gamme incroyable d’attractions aquatiques et terrestres qui mettront en scène plusieurs films issus du catalogue de Sony Pictures Entertainment (filiale de Sony Group Corporation) comme Ghostbusters, Jumanji, Bad Boys, Men in Black et Hotel Transylvania sur pas moins de 60.000 m² ainsi qu’un programme passionnant de spectacles vivants, de divertissements immersifs, d’accessoires interactifs, de décors uniques, de restaurants à thème, ainsi que des marchandises et des points de vente spécialisés.

“Nous sommes ravis de faire équipe avec Liakat Dhanji et Amazon Falls pour lancer le premier parc à thème et aquatique de Sony Pictures et nous sommes inspirés par sa vision de la création d’une destination de divertissement immersive pour la Thaïlande“, a déclaré Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats mondiaux et de la gestion des marques et responsable du divertissement localisé chez Sony Pictures Entertainment. “Columbia Pictures Aquaverse est la prochaine étape de la stratégie globale de Sony Pictures visant à développer et à étendre le divertissement localisé en utilisant ses marques mondiales de cinéma et de télévision. Nous créons des opportunités pour tous les publics à travers le monde de se plonger plus profondément dans nos histoires grâce à des parcs aquatiques, des expositions itinérantes et des attractions de parcs à thème.”

Nous sommes fiers d’accueillir et de nous engager à soutenir pleinement Sony Pictures Entertainment et Amazon Falls dans le projet Aquaverse de Columbia Pictures, qui s’apprête à établir de nouvelles normes en matière de divertissement immersif en Thaïlande. Le projet va jouer un rôle clé dans le remodelage du dynamisme de la croissance dans l’EEC. Le parc à thème sera un élément clé de notre plan de développement de la ville intelligente et l’EEC apportera tout son soutien, y compris les services 5G et d’autres infrastructures, la technologie numérique, les liaisons de transit, et le partenariat avec l’énergie propre et le paquet de promotion des investissements pour assurer le succès du projet et aider à créer un développement durable à long terme dans l’ECC“, a expliqué le Dr Kanit Sangsubhan, secrétaire général du Corridor économique oriental (EEC).

“L’étendue du contenu mondial, de la technologie et du leadership en matière de talents de Sony Pictures Entertainment et Columbia Pictures sera inestimable pour créer une expérience totalement immersive qui suscitera la curiosité et l’émerveillement d’un public mondial“, a déclaré Liakat Dhanji, PDG et président d’Amazon Falls, propriétaires et opérateurs de Columbia Pictures Aquaverse. “Le lancement d’Aquaverse de Columbia Pictures représente une première étape de ce que nous envisageons comme une collaboration plus large qui ouvrira la voie à l’avenir d’une destination de divertissement intégrée dans le cadre de la ville intelligente de l’EEC. En plus de nos manèges et attractions uniques, nous sommes impatients de forger de nouveaux partenariats avec des partenaires de premier plan dans les domaines de l’hébergement, de la technologie, de la vente au détail et du F&B, afin de créer une expérience de vie inégalée qui trouvera un écho auprès de tous nos visiteurs.”

Les huit zones d’attractions du Columbia Pictures Aquaverse