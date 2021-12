Coinbase acquiert Unbound Security pour renforcer sa cybersécurité

Coinbase rachète le spécialiste israélien de la sécurité crypto Unbound Security pour renforcer la sécurité des clefs privées de ses clients.

Coinbase est une plate-forme incontournable pour celles et ceux qui s’intéressent aux crypto-monnaies. C’est un exchange qui propose aussi aux utilisateurs un wallet pour stocker et gérer tous les actifs. Autant dire que cette plate-forme représente une cible de choix pour les hackers. Aujourd’hui, Coinbase annonce l’acquisition de Unbound Security, société de sécurité cryptographique israélienne, pour gérer plus efficacement les clés privées de ses clients.

Coinbase rachète le spécialiste israélien de la sécurité crypto Unbound Security

Pour Coinbase, ce rachat permettra de monter grandement en compétence en ce qui concerne la sécurité cryptographique. Unbound est en effet un “pionnier dans un certain nombre de technologies de sécurité cryptographique”. Son fondateur, Yehuda Lindell, est reconnu dans le monde entier pour le calcul multipartite sécurisé (MPC). Assez logiquement, Coinbase utilisera donc le MPC pour offrir à ses clients une meilleure protection de leurs actifs. Le MPC permettrait de combiner la sécurité offerte par les portefeuilles froids à l’expérience des portefeuilles chauds en ligne.

Pour renforcer la sécurité des clefs privées de ses clients

Coinbase va chercher les talents où qu’ils soient. En Israël, évidemment, mais aussi en Inde, à Singapour ou au Brésil. Cette acquisition d’Unbound Security est un vrai pas en avant pour la plate-forme, d’autant plus qu’elle souhaite mettre sur pied un centre de recherche en Israël. L’équipe d’Unbound sera au centre de ce laboratoire et s’agrandira avec la plate-forme, au fil du temps et de la progression de l’exchange.

Unbound Security rejoint une liste déjà bien fournie dans le portefeuille d’acquisitions de Coinbase. On y trouve notamment Agara, pour les conversations propulsées à l’intelligence artificielle, Zabo, un agrégateur de données ou encore la plate-forme d’analyse de données Skew. L’avenir nous dira si ce rachat permet à Coinbase d’innover en matière de sécurité dans le stockage des cryptos. Espérons que ce soit le cas, cela pourrait décourager plus d’un hacker de s’y frotter.