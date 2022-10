Coinbase a connu une grosse panne aux États-Unis hier

Coinbase a connu une panne importante ce dimanche. Les utilisateurs ne pouvaient pas retirer de fonds depuis un compte en banque américain.

Les services informatiques sont aujourd’hui omniprésents dans nos vies. Qu’il s’agisse d’une simple application installée localement ou d’un site web avec des millions de connexions chaque jour, chacun a un niveau de criticité différent. Les applications financières, bancaires, par exemple, n’ont “pas le droit” d’être en panne. Les conséquences peuvent être désastreuses. C’est ce qui est malheureusement arrivé à Coinbase hier.

Les utilisateurs de Coinbase ont en effet été dans l’incapacité de retirer des fonds depuis des comptes en banque américains pendant environ six heures ce dimanche. Un problème avec le Automated Clearing House Network, lequel est utilisé pour les transferts électroniques entre les comptes en banque dans tout le pays, est survenu juste après 13 h (heure française). L’entreprise expliquait alors sur sa page de statut avoir identifié le problème, décrit comme une “panne majeure”, à 14 h 23 et résolue à 18 h 41.

Pendant la panne, les utilisateurs pouvaient toujours acheter des crypto-monnaies avec une carte de débit ou un compte PayPal, comme Decrypt l’expliquait. Cependant, ils ne pouvaient pas effectuer le moindre retrait depuis un compte en banque américain.

“Nous avons totalement résolu le problème et les transferts ACH sont désormais opérationnels. Nous nous excusons de la gêne occasionnée”, écrivait Coinbase sur Twitter. L’entreprise expliquait par ailleurs que les fonds des utilisateurs sont restés en parfaite sécurité durant cette panne (tout du moins si vous ne prenez pas en compte la volatilité du marché crypto).

Comme Web3 is Going Great le fait remarquer, Coinbase est le plus gros exchange crypto des États-Unis. Il est à la septième place au niveau mondial en termes de volume de transactions, selon CoinCecko. À l’heure d’écrire ces lignes, les utilisateurs de Coinbase avaient échangé pas moins de 572 millions de dollars ces dernières 24 heures.

We’ve fully resolved this issue and ACH transfers are now processing. We apologize for the inconvenience. https://t.co/dezVgcaagm

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) October 2, 2022