Codemasters : Frank Sagnier et Rashid Varachia font leurs adieux suite au rachat par Electronic Arts

Electronic Arts a annoncé le départ de Frank Sagnier et de Rashid Varachia de leurs postes respectifs de PDG et de directeur financier de Codemasters.

Si Frank Sagnier et Rashid Varachia avaient prévus de quitter Codemasters depuis plusieurs mois, la rapide intégration du groupe britannique dans l’éditeur américain Electronic Arts a avancé les plans. Codemasters et Slightly Mad Studios rejoindront sous peu le giron d’EA Sports qui est dirigé par Cam Weber. Slightly Mad Studios continuera d’être dirigé par Ian Bell, tandis que Clive Moody, vice-président du développement des produits, et Jonathan Bunney, vice-président de l’édition, dirigeront Codemasters à l’avenir.

“Depuis son arrivée en 2014, Frank Sagnier a conduit Codemasters à une position de studio d’experts en course automobile de renommée mondiale, et a permis à leurs talents de classe mondiale et à leur passion pour les sports automobiles de briller et d’exceller sur une scène mondiale“, a déclaré EA dans un communiqué de presse. “Le leadership financier de Rashid Varachia a également fait partie intégrante du succès de Codemasters, ses contributions comprennent la conduite d’acquisitions clés, la cotation en bourse de retour en 2018, et la direction de la diligence raisonnable et de l’intégration de Codemasters dans EA. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Frank et Rashid pour tout ce qu’ils ont fait pour Codemasters et Electronic Arts, et nous leur souhaitons tous le meilleur. Nous savons que la culture qu’ils ont créée et leur esprit d’innovation perdureront très largement au sein du studio grâce à leur équipe de direction exceptionnelle.“