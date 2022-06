Code : To Jin Yong, un action-RPG en monde ouvert durant l’ancienne Chine

Le Wuxia, romans d'arts martiaux chinois, sera à l'honneur dans Code : To Jin Yong, la première licence de Lightspeed Studios (Tencent) avec le moteur graphique Unreal Engine 5.

Studio majeur de Tencent, Lightspeed Studios va donner vie aux légendes du Wuxia avec Code : To Jin Yong. Les écrits, les personnages et l’univers de l’auteur Jin Yong seront modernisés grâce à l’outil de création 3D en temps réel le plus avancé du monde, l’Unreal Engine 5 ainsi que des technologies de pointe comme la photogrammétrie et le logiciel de conception de matériaux Adobe Substance. L’ambitieux AAA pourra également compter sur l’aide d’experts en arts martiaux pour proposer une représentation numérique détaillée des mouvements lors des phases de combats.

Un trailer pour Code : To Jin Yong

Code : To Jin Yong vise une sortie mondiale sur consoles et PC.

Pour alimenter sa prochaine décennie de recherche et de développement à l’échelle mondiale, le label Lightspeed Universe prend des mesures visant à créer des mondes ouverts ambitieux et de grande qualité, basés sur une identité originale. Avec Code : To Jin Yong, qui constitue une première étape audacieuse dans le développement de jeux à propriété intellectuelle, Lightspeed Studios s’engage à apporter davantage de moments excitants et d’immersion aux joueurs du monde entier.