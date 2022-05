Code Quantum : NBC commande un reboot

Une nouvelle itération de Code Quantum sera diffusée sur la chaine américaine NBC à partir de cet automne.

Écrite et réalisée par Steven Lilien et Bryan Wynbrandt, produite par Martin Gero, ainsi que par Don Bellisario, créateur et producteur de Code Quantum, et Deborah Pratt, productrice et co-narratrice, la nouvelle série télévisée Code Quantum se déroulera de nos jours. Il y a 30 ans, le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur quantique de Code Quantum et a disparu. Une nouvelle équipe a été constituée pour relancer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères qui se cachent derrière la machine et l’homme qui l’a créée.

Le casting est composé de Raymond Lee, dans la peau du Dr Ben Seong (succède à Scott Bakula et au Dr Sam Beckett), Caitlin Bassett, Ernie Hudson, dans le rôle de Magic, un ex-militaire et chef du projet Code Quantum, Mason Alexander Park, dans la peau d’Ian, l’architecte en chef du programme d’IA de Code Quantum, et Nanrisa Lee. A noter que le reboot est sous la direction de Universal Television avec Steven Lilien et Bryan Wynbrandt comme producteurs exécutifs pour I Have an Idea ! Entertainment, Don Bellisario pour Belisarius Productions, et Martin Gero via Quinn’s House Productions.

Le générique original de Code Quantum