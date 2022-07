Code Quantum : la nouvelle série sera liée à l’ancienne

Une nouvelle équipe de scientifiques va prendre la relève du Dr Sam Beckett.

La série originale Code Quantum a été diffusée de 1989 à 1993 et racontait l’histoire de Sam Beckett, un scientifique qui se retrouve piégé dans le temps après une expérience ratée, le forçant à sauter d’un corps à l’autre. Le reboot faisant également office de suite se déroule 30 ans après la disparition du Dr Sam Beckett dans un accélérateur de particules et se concentre sur un nouveau personnage, le Dr Ben Seong, interprété par Raymond Lee. Ce dernier est chargé de diriger une nouvelle équipe pour découvrir les mystères entourant l’expérience originale et le scientifique disparu.

Les fans de la série originale vont avoir quelques surprises, notamment le retour de certains personnages originaux et la poursuite des points les plus populaires de l’intrigue. Au casting, Ernie Hudson incarnera Herbert “Magic” Williams, un personnage introduit dans la saison 3 de la série originale. En tant que vétéran de la guerre du Vietnam, il utilise ses tactiques stratégiques de négociation militaire et politique pour faire avancer le projet Quantum Leap. La nouvelle série réinvente également l’amiral Al Calavicci en tant qu’Addison (Caitlin Bassett), un autre membre important de l’équipe de Quantum Leap qui maintient la communication avec toute personne en mission de voyage dans le temps. Nanrisa Lee devrait jouer le rôle de Jenn, la responsable de la sécurité du projet hautement confidentiel, et Mason Alexander Park jouera le rôle de Ian Wright, qui dirige l’unité d’intelligence artificielle Ziggy.

Le synopsis complet du nouveau Code Quantum

La série télévisée Code Quantum sera diffusée sur NBC le 19 septembre prochain : “Il y a 30 ans, le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur quantique de Code Quantum et a disparu. Une nouvelle équipe a été constituée pour relancer le projet dans l’espoir de comprendre les mystères qui se cachent derrière la machine et l’homme qui l’a créée. Tout change cependant lorsque Ben fait un saut non autorisé dans le passé, laissant l’équipe derrière lui pour résoudre le mystère de son geste. Aux côtés de Ben tout au long de ses sauts, Addison apparaît sous la forme d’un hologramme que seul Ben peut voir et entendre. C’est une vétérante décorée de l’armée qui apporte une précision réfléchie à son travail. À la tête de cette opération hautement confidentielle se trouve Herbert Magic Williams, un militaire de carrière sans état d’âme qui doit rendre des comptes à ses supérieurs, qui ne seront pas contents lorsqu’ils apprendront la violation du protocole. Le reste de l’équipe au quartier général comprend Ian Wright et Jenn Chou. Alors que Ben saute d’une vie à l’autre, réparant ce qui a mal tourné, il devient évident que lui et l’équipe sont engagés dans un voyage passionnant. Cependant, Addison, Magic, Ian et Jenn savent que s’ils veulent résoudre le mystère du saut de Ben et le ramener à la maison, ils doivent agir vite ou le perdre à jamais.“