CNN+ ferme ses portes quelques semaines seulement après son lancement

CNN+ s'apprête déjà à fermer ses portes, après 32 jours d'exploitation, faute d'avoir réussi à attirer les utilisateurs

Trois semaines seulement après le lancement du service, Warner Bros. Discovery annonce la fermeture de CNN+. Le service fermera toutes ses opérations le 30 avril, selon plusieurs rapports concordants. Autrement dit, celui-ci n’aura vécu que 32 petits jours.

CNN+ s’apprête déjà à fermer ses portes

CNBC rapportait la semaine dernière que CNN+ n’attirait déjà plus que 10 000 utilisateurs quotidiens, des utilisateurs prêts à débourser les 6 $ par mois demandés pour profiter de directs exclusifs ainsi que de divers programmes à la demande et/ou interactifs autour de l’actualité. Le nouveau président de CNN, Chris Licht, qui avait été nommé après la fusion de WarnerMedia et Discovery plus tôt ce mois-ci, avait déjà, semble-t-il, plusieurs fois, recommandé de fermer CNN+.

Andrew Morse, le vice-président exécutif qui dirigeait CNN+, devrait quitter Warner Bros. Discovery après une période de transition. Le rapport laisse aussi entendre qu’il pourrait y avoir des centaines de licenciements suite à cette fermeture.

faute d’avoir réussi à attirer les utilisateurs

Certains programmes de CNN+ peuvent être trouvés sur HBO Max. CNN lui-même avait d’ailleurs précisé que le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, souhaite combiner le contenu de l’entreprise dans un seul et unique service de streaming. Cela serait parfaitement logique avec le projet de fusion entre HBO Max et Discovery+.

CNN avait de grands espoirs pour ce projet. Elle avait investi des centaines de millions de dollars dans ce service de streaming et recruté des talents d’autres networks, comme Kasie Hunt de NBC et Chris Wallace de Fox News, pour animer des programmes CNN+. Cela étant dit, la direction de Warner Bros. Discovery avait rapidement arrêté les frais en constatant que CNN+ ne parvenait pas à attirer les utilisateurs.

Pour ce que cela vaut, CNN+ a échoué d’une manière peut-être plus dure encore que Quibi. Le service de streaming de vidéos courtes lancé en avril 2020 avait fermé en décembre de la même année. Warner Bros. Discovery pourra peut-être trouver un peu de réconfort dans le fait que Quibi avait “gaspillé” près de 2 milliards de dollars contre quelques centaines de millions de dollars “seulement” pour CNN+.