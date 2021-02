Clubhouse renforce sa sécurité face à la “menace chinoise”

Clubhouse est une application très populaire ces derniers temps. Et cette popularité fulgurante attire l'attention, ce qui met en évidence certains éléments de sa sécurité.

À moins d’avoir vécu déconnecté(e) ces dernières semaines, vous avez très probablement entendu parler de l’application Clubhouse, une application qui remet les conversations audio au goût du jour, en permettant aux utilisateurs – uniquement iOS actuellement – de créer et rejoindre des salons de discussion sur des sujets aussi divers que variés. La popularité du service a littéralement explosé, mettant en lumière certains éléments de sa sécurité.

Clubhouse renforce sa sécurité

Clubhouse attire aujourd’hui l’attention des utilisateurs du monde entier grâce à ses discussions et à son approche du chat audio mais l’application suscite certaines craintes, notamment quant au fait que le gouvernement chinois puisse écouter les utilisateurs de son pays qui ont pu installer l’application avant que celle-ci ne soit bannie. Les développeurs ont cependant promis de protéger ces utilisateurs. Alpha Exploration a expliqué à l’Internet Observatory de Stanford avoir renforcé ses mesures de sécurité. Cela passe notamment par empêcher les applications Clubhouse de “transmettre des pings” aux serveurs chinois. En théorie, les espions chinois devraient ainsi avoir plus de mal à suivre l’activité de l’application.

pour éviter notamment l’espionnage du gouvernement chinois

Parmi les autres modifications, on citera notamment un “chiffrement supplémentaire”. Alpha Exploration s’attend à ce que les changements prennent effet dans les 72 heures, avec une société tierce chargé de mener un audit sur ces changements.

Les utilisateurs étaient inquiets que les autorités chinoises puissent obtenir les conversations enregistrées passant par les serveurs du pays. Bien que seule une petite portion d’utilisateurs iOS utilisent Clubhouse en Chine, ces derniers peuvent être des cibles de choix pour les espions – le gouvernement chinois se faisant un devoir d’empêcher les services, tels que les VPN, pouvant aider les dissidents à coordonner de quelconques actions -.

Ces nouvelles mesures sont cruciales pour la croissance de Clubhouse. Si l’application veut pouvoir passer outre son système d’invitations et se lancer sur d’autres plates-formes, Alpha Exploration devra réussir à persuader les utilisateurs que l’application est vraiment privée et sécurisée. Ce genre d’ajustements de sécurité devrait avoir de grandes conséquences en ce sens et permettre à davantage d’utilisateurs d’avoir confiance en l’application.