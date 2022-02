Clubhouse permet désormais d’envoyer des messages écrits

Clubhouse intègre les messages textuels dans ses salons, une fonctionnalité laissée à la discrétion des créateurs.

L’un des aspects qui rendaient Clubhouse tout à fait unique lors de son lancement, c’était que le service ne reposait que sur l’audio, les communications vocales. Cela étant dit, aujourd’hui, l’entreprise semble avoir bien compris que tout le monde pourrait ne pas vouloir parler. La plate-forme permet donc désormais d’envoyer des messages texte conventionnels. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait être fort appréciée.

Clubhouse intègre les messages textuels dans ses salons

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Clubhouse est une plate-forme de media social qui permet à ses utilisateurs d’organiser des groupes autour de sujets aussi divers que variés. Les utilisateurs peuvent participer à ces groupes en parlant, comme ils le feraient au sein d’un groupe d’amis ou dans une réunion plus formelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette idée avait fait de nombreux émules, la plate-forme ayant eu toutes les peines du mal à gérer l’afflux d’utilisateurs à son lancement.

Ce n’est en tous les cas pas une mauvaise idée et dans la mesure où l’on ne peut pas vraiment se cacher derrière sa voix, cela réduit les risques de harcèlement que l’on peut trouver sur d’autres plates-formes sociales. Avec cette nouvelle fonctionnalité de chat textuel, les utilisateurs pourront envoyer des messages et participer à des groupes même s’ils ne sentent pas à l’aise à l’idée de parler devant les autres ou s’ils sont dans un endroit qui ne le permet pas vraiment.

Une fonctionnalité laissée à la discrétion des créateurs

Clubhouse précise par ailleurs que les créateurs peuvent décider s’ils souhaitent autoriser le chat textuel lorsqu’ils ouvrent un salon. Autrement dit, tous les salons ne permettront pas nécessairement de s’exprimer à l’écrit. Les créateurs peuvent aussi nommer des modérateurs, lesquels pourront supprimer tous les messages qu’ils jugent inappropriés. Et pour les cas les plus graves, si l’on peut dire, il y a aussi un certain nombre d’outils de signalement.