Clubhouse licencie de nombreux employés pour un changement stratégique

Clubhouse se sépare de nombre de ses employés et opère un changement stratégique pour tenter d'exister face aux géants de la tech.

Le monde des startups est un monde qui évolue très, très rapidement. Certaines entreprises croissent à vitesse grand v, et décroissent parfois tout aussi vite. Clubhouse a connu une ascension fulgurante, c’est le moins que l’on puisse dire, mais la situation est aujourd’hui assez délicate. Il convient d’opérer un changement stratégique important et cela passe, semble-t-il, par une réduction de sa masse salariale.

Clubhouse se sépare de nombre de ses employés

Clubhouse s’est séparé d’un certain nombre de ses employés, comme le rapporte Bloomberg. On ne sait pas précisément combien de personnes sont concernées, mais certains employés ont quitté volontairement l’entreprise. Parmi les départs les plus importants, on citera celui de Nina Gregory, ancienne programmatrice chez National Public Radio, qui avait rejoint l’entreprise pour diriger les initiatives de partenariats sur l’actualité. Clubhouse a aussi perdu ses responsables de la communauté et de l’international.

“Un grand nombre de rôles ont été supprimés pour simplifier notre équipe et certains collaborateurs ont décidé de suivre de nouvelles opportunités”, déclarait un porte-parole de Clubhouse à Bloomberg. “Nous continuons de recruter pour de nombreux postes, notamment dans l’ingénierie, le produit et le design.”

et opère un changement stratégique pour tenter d’exister face aux géants de la tech

Selon le journal, ces licenciements s’inscrivent dans un vaste projet de restructuration chez Clubhouse, l’entreprise souhaitant repensant totalement sa stratégie de croissance. Clubhouse avait connu un succès phénoménal durant la première année de la pandémie, notamment grâce au fait qu’il fallait une invitation pour pouvoir utiliser l’application. Malheureusement, cet insolent succès a rapidement attiré l’attention de la concurrence, y compris de Meta, Twitter et Spotify, lesquels ont tous répliqué sa fonctionnalité principale dans leur propre plate-forme. Clubhouse a fait son possible pour proposer la meilleure expérience en la matière, ajoutant des fonctionnalités comme le sous-titrage en temps réel et le streaming audio haute qualité pour faire mieux que ces derniers, mais la bataille est rude contre ces géants de la tech.