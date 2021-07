Clubhouse est désormais accessible sans invitation

Clubhouse se débarrasse de son système d'invitation, tous les intéressés peuvent désormais s'inscrire sur la plate-forme

Clubhouse a connu une explosion de popularité grâce à la pandémie de Covid-19 et à la crise sanitaire qui en a découlé. Le service compte aujourd’hui des millions d’utilisateurs et probablement bientôt plus encore dans la mesure où celui-ci devient accessible sans invitation. Voilà qui va simplifier bien davantage les choses.

Clubhouse se débarrasse de son système d’invitation

Lorsque Clubhouse fut lancé, la plate-forme de réseau social était exclusive à iOS et il fallait une invitation pour pouvoir s’inscrire. Cela permettait aux développeurs de pouvoir contenir, dans une certaine mesure, la charge sur les serveurs et s’assurer de limiter ainsi les bugs.

De quoi enregistrer encore davantage d’utilisateurs

Aujourd’hui, les utilisateurs se comptent par millions. Et si vous n’avez toujours pas rejoint cette grande famille Clubhouse, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise vient d’annoncer la fin du système d’invitation. Autrement dit, tous les utilisateurs qui le souhaitent peuvent s’inscrire et participer sur ce réseau social.

Selon le communiqué de Clubhouse, “le système d’invitation fut une partie importante de notre histoire. En ajoutant les utilisateurs par vague, en accueillant de nouveaux visages chaque semaine durant nos Wednesday Orientations, et en parlant avec la communauté chaque dimanche dans le Town Hall, nous avons pu faire croître Clubhouse d’une manière mesurée et en empêchant le tout de s’écrouler.”

Clubhouse a obtenu sa popularité grâce à sa différence par rapport aux autres réseaux sociaux. En effet, il est très difficile de cacher son identité sur Clubhouse dans la mesure où les gens doivent parler, avec leur propre voix, pour participer aux discussions sur le réseau.

Dans un sens, et jusqu’à présent, il semblerait que cela permette d’obtenir un réseau social plus “mature”, libéré des trolls et autres indésirables. Si vous êtes intéressé(e), téléchargez l’application sur votre smartphone, inscrivez-vous et le tour est joué !