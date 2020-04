Cloués au sol, les avions pourraient aider les patients du Covid-19

La pandémie de Covid-19 a eu pour conséquence un certain nombre de restrictions, notamment en ce qui concerne le transport aérien. La plupart des avions sont aujourd'hui cloués au sol. Mais ils pourraient être utiles aux patients infectés par le virus.

À cause des restrictions sur les voyages prises par la majorité des pays du globe, de nombreux avions se retrouvent cloués au sol, interdits de vol. Certains de ces avions sont utilisés pour le transport d’équipement et matériel médical mais il semblerait qu’il soit possible de les utiliser autrement pour aider les patients atteints par le virus Covid-19. Comment ? Explication.

Les avions cloués au sol pourraient aider les patients du Covid-19

Le Dr. Daniel Reynolds, fondateur de Lungfish Dive Systems Ltd., entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipement de plongée, suggère que ces avions servent de chambres hyperbares pour traiter les patients du Covid-19 qui ont des difficultés à respirer. D’autant qu’il s’agit là de l’un des symptômes les plus sévères de la maladie. En effet, les avions étant des appareils qui évoluent à haute altitude durant un vol, l’air est trop pauvre en oxygène pour être respirable. Ils sont donc équipés de systèmes permettant de pressuriser la cabine.

en servant de chambres hyperbares à celles et ceux qui sont en détresse respiratoire

Le Dr. Daniel Reynolds suggère ici que ces avions cloués au sol augmentent la pression à l’intérieur jusqu’à une valeur comprise entre 1,6 et 2 atmosphères normales. L’habitacle deviendrait alors une chambre hyperbare permettant aux patients de respirer plus facilement. Le Dr. Reynolds n’est pas le seul à soutenir l’idée d’utiliser des chambres hyperbares pour aider les patients du Covid-19 souffrant du syndrome de détresse respiratoire aiguë mais pour l’heure, cela n’est que théorique. Il faudra encore de nombreuses études et autres tests avant de pouvoir envisager utiliser ce genre d’équipement. Tous les moyens sont bons pour aider à venir à bout de cette pandémie et aider les nombreuses personnes infectées. Espérons que les tests pourront être menés à leur terme rapidement.