Cloudflare abandonne le forum Kiwi Farms responsable de nombreuses campagnes de harcèlement

Le DNS et fournisseur de services de sécurité internet Cloudflare a bloqué Kiwi Farms, un forum bien connu pour ses campagnes de harcèlement en ligne et dans le monde réel. Le PDG Matthew Prince a annoncé la décision de l’entreprise tout récemment.

Cloudflare abandonne Kiwi Farms

“Alors que Kiwi Farms se sentait davantage menacé, ils ont réagi en étant davantage menaçant”, déclarait Matthew Prince à The Washington Post. “Nous pensons qu’il y a un danger imminent et la vitesse à laquelle les autorités sont capables de répondre à ces menaces n’est pas suffisante, selon nous.” Sur le blog de l’entreprise, Matthew Prince explique que Cloudflare a constaté une augmentation des menaces ciblées “comme nous n’en avons jamais enregistré de la part de Kiwi Farms ou tout autre client auparavant.”

Kiwi Farms a été créé en 2013 par un ancien administrateur de 8chan, Joshua Moon. Ces dix dernières années, au moins trois suicides ont été liés à des campagnes de harcèlement provenant de ce forum. Ces dernières semaines, Kiwi Farms a gagné en popularité des deux côtés du paysage politique des États-Unis. Après avoir été la cible de plusieurs attaques de swatting en provenance de ce site, la streameuse trans Clara Sorrenti a lancé une campagne pour faire fermer Kimi Farms. Elle utilisait le hashtag #DropKiwifarms pour faire pression sur Clouflare et d’autres fournisseurs d’infrastructure importants.

Un forum responsable de nombreuses campagnes de harcèlement

“Il y a énormément de personnes qui souffrent à cause de ce site”, déclarait Clara Sorrenti à Th Post, quelques instants seulement après que la police a débarqué chez elle après un énième swatting. “Kiwi Farms n’a rien à voir avec la liberté d’expression, il n’est question que d’incitation à la haine. La majorité des contenus de ce site sont des threads utilisés pour du harcèlement ciblé contre des personnes politiques”.

La Représentante des États-Unis Marjorie Taylor Greene appelait à la fermeture du forum après qu’un utilisateur se revendiquant de Kiwi Farms a envoyé la police à son domicile. “Ce site doit être neutralisé”, clamait-elle à Newsmax dans une interview. “Il ne devrait y avoir aucun business ni aucun service de quelque genre que ce soit qui permette de cibler un ennemi.”

Une décision difficile mais nécessaire

Il y a quelques jours, il semblait que Cloudflare ne ferait rien contre Kiwi Farms. L’entreprise avait publié un post détaillant sa politique quant aux contenus abusifs. Sans mentionner directement le forum en question, Matthew Prince et un autre cadre soutenaient que prendre des actions contre des sites que l’entreprise et le public trouvent répréhensibles ferait du mal aux minorités et aux marginaux.

Matthew Prince décrivait plus récemment la décision de Cloudflare de bloquer Kiwi Farms comme “une décision dangereuse avec laquelle nous ne sommes pas confortables”. Il expliquait à The Post qu’il aurait préféré agir n répons à un ordre de la cour, mais ajoutait que c’était plus facile que lorsqu Clouflare avait décidé de laisser tomber Daily Stormer et 8chan. À l’heure d’écrire ces lignes, Kiwi Farms est toujours en ligne après être passé sur DDoS-guard et un nom de domaine russe.