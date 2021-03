Cloud gaming : Sony, Tencent et Square Enix investissent dans Ubitus

Les nouveaux investisseurs d'Ubitus sont des grands noms de l'industrie vidéoludique.

Ubitus, l’un des principaux fournisseurs de services de jeux en streaming, a réalisé une levée de fonds stratégique à hauteur de 45 millions de dollars afin de renforcer ses technologies dédiées au cloud computing, mais également se préparer pour mettre un pied dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L’investissement a été mené par le géant chinois Tencent avec le soutien de Square Enix et Sony (via Innovation Fund by Innovation Growth Ventures).

“Nous sommes très heureux de compter parmi nos actionnaires stratégiques certains des acteurs les plus importants de l’industrie du jeu. Leurs investissements représentent un vote de confiance dans notre technologie, nos réalisations et notre rôle potentiel sur le marché en pleine expansion du cloud gaming. Grâce à notre technologie innovante et à leurs ressources, nous aiderons davantage de partenaires à déployer des contenus et des services via le cloud et à accélérer la transformation du secteur“, a déclaré Wesley Kuo, PDG d’Ubitus.

Ubitus, pionnier du cloud gaming

Depuis 2014, Ubitus a aidé un large éventail de clients à tirer parti du cloud gaming comme Square Enix, Nintendo, Ubisoft, Capcom, IO Interactive et Remedy Entertainment. Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plate-forme de streaming sur le Cloud au monde. L’entreprise s’engage à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à sa technologie avancée. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau à large bande, ils peuvent profiter d’une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs personnels. Avec son kit de développement de jeux complet, Ubitus fournit une solution d’intégration rapide pour soutenir les sociétés de jeux au Japon et à l’étranger qui s’intéressent aux jeux via le cloud. Ubitus travaille en partenariat avec des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de jeux dans le monde entier.