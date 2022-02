Cloud : 7 des meilleurs services moins onéreux que iCloud, Google One et OneDrive

Le stockage cloud, bien qu'aujourd'hui très répandu, reste assez onéreux. Voici 7 options plus abordables que les cadors du marché.

Le stockage dans le cloud coûte encore assez cher : 10 $ par mois pour 2 To de stockage est devenu le montant moyen pour des services comme iCloud, Google One et OneDrive. Et nos besoins dans ce domaine ne font qu’augmenter. Que ce soit pour de la sauvegarde de données, partager de longues sessions Zoom ou des fichiers vidéo RAW ou autre, on atteint facilement les 10 Go. Et parfois même avec un seul et même fichier.

Si vous êtes à la recherche d’un service abordable (voire gratuit) pour partager de gros fichiers sur internet, voici quelques-unes des meilleures options, selon vos besoins.

Microsoft 365 Family : 6 To de stockage, divisés en 6

La politique de Microsoft de tout mettre dans un seul et même service fonctionne très bien pour l’entreprise actuellement. C’est pour cette raison que Microsoft 365 est si populaire auprès des entreprises. Un seul abonnement vous donne accès à toute la suite Office et Microsoft Teams, pour plusieurs utilisateurs.

L’offre Microsoft 365 Family à 99 $ par an offre 6 To de stockage, divisés en 6 comptes, et l’on peut souvent trouver des offres promotionnelles à 90 $.

Vous pourrez donc avoir 6 To de stockage, mais il vous faudra utiliser six comptes différents. Ce qui n’en vaut peut-être pas la chandelle.

iDrive : 5/10 To de stockage personnel pour le prix de 1 To

iDrive est un choix populaire parmi les solutions de sauvegarde. Mais la plate-forme a aussi une offre de stockage cloud avec un grand volume pour un tarif raisonnable.

iDrive n’est pas une pure solution de stockage cloud. C’est d’abord un service de sauvegarde qui propose du partage de fichiers et des fonctionnalités de collaboration. Un peu comme Dropbox, mais davantage tourné vers la sauvegarde que la synchronisation de fichiers. Bien que iDrive offre un chiffrement de bout en bout, celui-ci doit être activé par l’utilisateur. Et si vous perdez votre clef de chiffrement, vous perdrez l’accès à tous vos fichiers.

Vous pouvez toujours utiliser iDrive pour envoyer des fichiers depuis votre ordinateur et les partager avec d’autres. L’offre à 5 To coûte 59 $ la première année. Il y a aussi une offre 10 To à 75 $ la première année.

TeleDrive : stockage cloud gratuit et illimité via Telegram

Telegram, le populaire service de messagerie privée, dispose d’une fonctionnalité de stockage cloud illimité. Et il propose une API permettant aux applications d’en profiter. Ce que TeleDrive a fait. Un tableau de bord simple qui permet d’envoyer et de partager des fichiers sur le web de manière illimitée.

L’offre gratuite est cependant limitée à 1,5 Go par jour et 2 Go maximum en envoi et en réception, mais vous pouvez faire disparaître ces limitations en déboursant 10 $ par an.

Le seul souci avec cette solution, c’est qu’elle dépend de l’API de Telegram. Si Telegram décide de la faire disparaître, TeleDrive disparaît aussi.

pCloud : un stockage cloud à vie

pCloud est un autre fournisseur de stockage cloud sécurisé qui a deux avantages majeurs. Le premier, c’est qu’il offre 10 Go de stockage gratuit – bien plus que ses concurrents. Le second, il propose un stockage à vie. C’est une bonne option pour celles et ceux qui ne veulent pas payer tous les mois.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’offre 500 Go coûte 175 $, et l’option 2 To 350 $. pCloud propose aussi des offres annuelles, mais à 99 $ par mois pour 2 To, nous ne saurions vous recommander cette option (vous pouvez profiter de Google One ou iCloud+ pour ce prix).

Icedrive : beaucoup de stockage, la vie privée en priorité

Icedrive est un service de sauvegarde cloud qui privilégie la confidentialité et la sécurité. Chiffrement de bout en bout. Vous générez la clef sur votre appareil et celle-ci n’arrive jamais sur les serveurs d’Icedrive. Cela signifie que personne, pas même Icedrive, ne peut accéder à vos données.

Le tarif est aussi raisonnable. Vous avez 10 Go de stockage gratuit et l’offre 5 To est proposée à 15 $ par mois. Ce n’est pas aussi abordable que iDrive, mais si la confidentialité est très importante pour vous, cela vaut le coup.

Mega : 20 Go gratuits, 8 To très abordables

Mega est une solution de stockage cloud et de partage de données qui a toujours été controversée (parce qu’il est très facile de l’utiliser pour partager du contenu illégal). Mais ces dernières années, Mega a mûri. Nous ne saurions vous recommander la plate-forme comme solution de sauvegarde principale, mais c’est une très bonne option pour partager de gros fichiers gratuitement (ou sans payer cher).

Mega est le seul site de stockage cloud de cette liste à offrir 20 Go gratuitement. Et si vous souhaitez payer, vous pouvez profiter de 8 To pour environ 22 $ par mois, ou 16 To pour 34 $. Beaucoup de stockage pour peu d’argent.

WeTransfer : gratuit, mais pour des données temporaires

WeTransfer est un service de partage de données très populaire, mais pas vraiment un outil de stockage cloud. C’est très simple : vous pouvez envoyer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go et générer un lien qui restera actif pendant 7 jours. Vous pouvez créer autant de liens que vous voulez. Si vous souhaitez partager de gros fichiers et que le fait qu’ils soient supprimés en une semaine n’est pas un problème, WeTransfer est une option sûre.

Avec l’offre à 12 $ par mois, vous pouvez envoyer des fichiers de 200 Go maximum et vous aurez 1 To de stockage personnel. Cette offre WeTransfer Pro n’est pas franchement abordable, utilisez simplement l’offre gratuite lorsque vous en avez besoin.