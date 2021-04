Climax Studios rejoint le groupe britannique Keywords Studios

Keywords Studios annonce le rachat de Climax Studios dans l'optique de s'agrandir au sein de l'industrie vidéoludique.

Cette acquisition va permettra d’accroître de manière significative la gamme de services la plus importante de Keywords Studios, à savoir le développement de jeux. Elle permettra également de poursuivre la stratégie du groupe visant à devenir la plateforme de services techniques et créatifs de référence pour l’industrie mondiale des jeux vidéo. Selon les termes du contrat, Keywords paiera jusqu’à 43 millions de livres sterling, dont un montant initial de 20,2 millions de livres sterling en espèces et 6,8 millions de livres sterling en nouvelles actions ordinaires. Un montant supplémentaire de 16 millions de livres sterling en espèces et en actions pourra être versé, en fonction des objectifs de croissance de Climax Studios au cours des douze prochains mois.

We’re thrilled to welcome the team at Climax Studios to the Keywords family! The UK-based game development services studio has joined as of today and we can’t wait to start working with them. Read about the acquisition here: https://t.co/j2GByZ9Cby — Keywords Studios (@KeywordsStudios) April 22, 2021

Jon Hauck, directeur général par intérim de Keywords Studios, a déclaré : “Climax apporte une grande expertise, ajoute une échelle significative à notre ligne de service de développement de jeux en pleine croissance, et donne accès à un nouveau pool de talents depuis sa base à Portsmouth. L’excellent palmarès du studio en matière de support de haute qualité s’étend sur plus de 30 ans, et ses services sont très demandés par certains des plus grands noms de l’industrie. Nous sommes très enthousiastes quant à l’expérience et aux opportunités que Climax apportera à Keywords et à nos clients, et nous sommes impatients de permettre leur croissance continue au sein du groupe.”

Climax Studios, une structure qui aide de nombreux éditeurs

Fondée en 1988 et basée à Portsmouth, Climax est l’une des entreprises de développement de jeux les plus anciennes du Royaume-Uni. L’équipe talentueuse du studio, composée de 109 personnes et dirigée par le PDG Simon Gardner, fournit des services complets de développement de jeux, de co-développement, de portage et de conseil technique à certains des plus grands éditeurs de jeux du monde, dont Sony, Microsoft, 2K, Codemasters et Electronic Arts. Climax a travaillé sur des jeux originaux et des projets de co-développement dans tous les genres et sur toutes les plateformes comme Silent Hill : Shattered Memories, Silent Hill : Origins, Castlevania : Lords of Shadow, Crackdown 3, Assassin’s Creed Chronicles, Resogun et Returnal.

Simon Gardner (PDG de Climax) s’est exprimé sur le rachat : “Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre Keywords et de profiter des opportunités qu’offre à nos clients et à notre équipe le fait de faire partie d’une entreprise mondiale leader dans son domaine. Keywords Studios partage nos ambitions de croissance et leur investissement nous permettra d’offrir à nos clients une gamme plus large de services et de produits de haute qualité. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tout le monde chez Keywords et de commencer à jouer notre rôle dans l’impressionnant parcours de l’entreprise dans son ensemble.“