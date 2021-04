Cliff Bleszinski (Gears of War) prépare son potentiel retour dans l’industrie vidéoludique

Une ancienne gloire du jeu vidéo fait du teasing pour un projet totalement inédit.

Cliff Bleszinski, également connu sous les surnoms de CliffyB ou Dude Huge, est devenu célèbre dans le milieu des jeux vidéo grâce à ses travaux sur la licence Gears of War qui appartenait à l’époque au studio américain Epic Games. En quête d’indépendance, il décide par la suite de créer BossKey Production qui sera à l’origine des funestes Lawbreakers (FPS multijoueur) et Radical Heights (Battle Royale). Des échecs qui entraîneront la fermeture de son studio et son envie de faire une pause dans l’industrie… Trois ans plus, il semble prêt à revenir avec un nouveau projet.

Le créateur de Gears of War revient dans le jeu vidéo ?

“Et, oui, pour info, je travaille sur de nouveaux trucs, et vous devriez savoir que chaque foutu jour, c’est angoissant de ne pas en parler“, a-t-il déclaré. Avant de conclure par un laconique : “Faites avec ça. Je vous aime tous.” Suite aux spéculations de nombreux internautes, il a rajouté : “Gardez à l’esprit que ce ne sera pas nécessairement un jeu vidéo.”

And, yes, for the record, I'm working on some new stuff, and you should know every damned day it's agonizing to not talk about it. Deal with it. Love y'all. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 7, 2021

Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Il est presque certain que ce n’est pas lié à la franchise Gears of War qui est désormais entre les mains du studio Coalition de Microsoft (bien qu’il avait proposer ses services pour relancer la licence). De plus, comme Bleszinski l’a ajouté dans une réponse à un fan curieux, il n’y a pas de tronçonneuses dans son projet. Curieusement, il semblerait que Rami Ismail (Nuclear Throne, Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption) soit également en pourparlers avec Bleszinski pour une mystérieuse collaboration. Mais ce sur quoi le développeur et consultant vétéran travaille n’a pas encore été révélé non plus. Une annonce serait prévue d’ici les prochains mois.