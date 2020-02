Clearview AI : des sociétés non liées aux forces de l’ordre clientes de l’entreprise

Alors qu'elle clamait que seules les forces de police avaient accès à la plateforme où reposent 3 milliards de visages glanés sur Internet, BuzzFeed News prouve le contraire en mettant la main sur la liste de ses clients.

Le mois dernier, une enquête du New York Times révélait que les photos effacées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter étaient conservées sur la base de données de Clearview AI. Cette entreprise qui commercialise des logiciels de reconnaissance faciale aux services de maintien de l’ordre pour identifier les criminels s’est constitué un trombinoscope de quelques 3 milliards de visages. On apprenait hier que celle-ci a été victime d’un piratage, qui a permis aux attaquants d’accéder à la liste de ses clients — à défaut d’avoir accès à sa volumineuse base de données. Clearview affirmait cependant que ses seuls clients sont des services de police. Trois journalistes de Buzzfeed News révèlent cependant aujourd’hui que la liste est plus longue que veut bien faire le croire l’entreprise, et ne se limite pas aux forces de l’ordre. La NBA, la chaîne de magasins Macy’s, le Ministère de la Justice (DoJ) ou encore les services d’immigration et de douane des États-Unis (ICE) ont recours à ses services.

Des utilisateurs de tout horizon

La liste très diverse des utilisateurs regroupe ainsi des détaillants (Walmart, Kohl’s, BestBuy, Macy’s), des banques (Wells Fargo et Bank of America), des ligues sportives (la NBA), des lieux de divertissement (Madison Square Garden), des fournisseurs accès (AT&T, Verizon et T-Mobile), des casinos (Las Vegas Sands et le Pechanga Resort Casino), une chaîne de salle de sport (Equinox), une plateforme de vente de tickets de spectacles et concerts (Eventbrite) et enfin la plateforme d’échange de cryptomonnaie Coinbase.

Coinbase, seul acteur à se justifier

Celle-ci a été la seule a répondre aux requêtes des journalistes demandant quels usages sont fait de cette collaboration. La firme assure n’utiliser aucune donnée client : “Nos équipes chargées de la sécurité et de la conformité ont testé Clearview AI afin de déterminer si le service pourrait renforcer de manière significative nos efforts pour protéger les employés et les bureaux contre les menaces physiques et enquêtes sur la fraude.” Ainsi, même si Interpol, les douanes ou le F.B.I. utilise le service, l’entreprise n’a pas été honnête quand à son carnet de clients.