Clap de fin pour l’iPhone 8 d’Apple

C'est un cycle tout à fait logique et naturel que celui des lancements de nouveaux produits des disparitions des plus anciens modèles. C'est le cas aujourd'hui pour le nouvel iPhone SE qui fait son apparition tandis que disparait l'iPhone 8.

Avant que le nouvel iPhone SE fut annoncé officiellement, plusieurs rumeurs évoquaient le fait que l’appareil reprenait le design de l’iPhone 8. Les rumeurs étaient avérées. L’ajout de cette nouvelle référence au catalogue d’Apple entraîne assez logiquement la disparition de cet iPhone 8. Autrement dit, désormais, si vous cherchez un iPhone abordable, le nouvel iPhone SE est votre meilleure option.

L’iPhone 8 disparait du catalogue d’Apple

La firme de Cupertino garde toujours ses anciens modèles un certain temps lorsque de nouveaux modèles sont disponibles. Ceci notamment parce que, bien que Apple n’offre pas nécessairement de smartphones à “bas prix”, les anciens modèles se retrouvent proposés moins cher. Ils deviennent alors une option intéressante pour celles et ceux qui n’ont pas le budget, ou le besoin, de l’appareil le plus récent et le plus cher.

Pour laisser toute la place au nouvel iPhone SE

Cela étant dit, l’arrêt de l’iPhone 8 est aujourd’hui tout à fait logique. Mieux encore, l’iPhone SE est même un meilleur achat, si vous deviez acheter l’un des deux. En effet, le nouvel iPhone SE embarque une puce A13 en guise de processeur, la même que celle que l’on retrouve dans les iPhone haut de gamme de l’année dernière. Autrement dit, la puissance sera au rendez-vous. Le nouvel iPhone SE utilise aussi un logiciel caméra plus intelligent pour proposer un effet Bokeh en Mode Portrait malgré son unique capteur. Et à 489€, cela en fait un iPhone très abordable. Nul doute que la marque à la pomme devrait rencontrer un succès similaire à celui des iPhone XR et iPhone 11. À suivre !