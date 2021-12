Citroën My Ami Buggy : quand la petite citadine électrique veut jouer les baroudeuses

Citroën dévoile un concept baroudeur de sa citadine Ami. Le résultat est des plus réussis.

Partir à l’aventure arpenter des chemins inconnus pourrait devenir bien plus sympathique avec le tout nouveau concept car Citroën. Le My Ami Buggy est basé sur la petite citadine Ami que l’on connaît depuis quelque temps et vient ajouter quelques touches pratiques ici et là, comme des pneus plus larges, une barre LED et des portes amovibles.

Ce buggy est un moyen pour les designers de Citroën de montrer leur technique en ajoutant “des attributs stylés pour exprimer sa personnalité d’intrépide routarde”, si l’on en croit les propres mots de la marque. De fait, l’inspiration est venue d’un peu partout, notamment des jeux de construction, du design industriel et de la mode.

Le résultat est un buggy qui semble tout droit sorti de l’imagination de votre enfant de 10 ans, si tant est que votre enfant ait un talent pour le design, évidemment. Avec ses couleurs kaki, noir et jaune, le Citroën My Ami Buggy attire l’attention, c’est certain, tout en offrant pourtant un certain camouflage et en restant bien visible dans un environnement urbain.

Une autre fonctionnalité intéressante, les portes, ou plutôt l’absence de portes. Les portes classiques ont été remplacées par des portes amovibles avec de zippers, pour mieux faire circuler l’air et garder une allure de buggy. Les pneus bosselés et larges vous permettront d’affronter les chemins les plus cabossés, tant que vous vous souvenez que la garde au sol est loin d’être exceptionnelle. Ce petit buggy dispose aussi de protecteurs de phares et d’une de secours montée sur le toit, pour un “esprit d’aventure” et davantage de “mignonitude”, si l’on peut dire.

Parmi les autres fonctionnalités notables, on pourrait citer sa barre lumineuse frontale à LED, une “enceinte nomade” amovible, un plafond de toit amovible pour se protéger du soleil et un pack graphique qui comporte les mots “Pilot” et “01” sur le siège du pilote et “Copilot” et “02” sur le siège passager. Ces sièges, d’ailleurs, utilisent une mousse à mémoire de forme plus épaisse. Il y a aussi de nouveaux espaces de rangements dans le tableau de bord et même une gamme de bagages conçue pour “trouver parfaitement sa place dans les espaces intérieurs du véhicule”, selon Citroën. On terminera en citant des fixations pour smartphone, des porte-bouteilles et bien davantage. Le tout a été imprimé en 3D, pour pouvoir être reproduit à la demande.

Pour rappel, la Citroën Ami a une vitesse maximale de 45 km/h et peut tenir 70 kilomètres sur une seule charge de sa batterie de 5,5 kWh. Cette voiture peut aussi être conduite dès 14 ans en France et ailleurs en Europe. Les designers de Citroën ont du bien s’amuser en réalisant ce concept My Ami Buggy, mais malheureusement, nul ne sait s’il sera un jour produit en série. Espérons que ce soit le cas.