Cinéma : une IA restaure le premier film de Louis Lumière

Le premier film de l'histoire du cinéma est "L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat". Ce monument profite aujourd'hui d'une restauration en 4K à 60 images par seconde grâce à un algorithme d'intelligence artificielle à réseaux neuronaux.

Monument historique, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat de Louis Lumière représente le premier film de ce qui allait être l’histoire du cinéma. Réalisé en 1895 à La Ciotat et présenté au public pour la première fois en 1896, il subsiste aujourd’hui grâce au film original en 35 mm. Ce dernier, bien que conservé avec le plus grand soin, se détériore après plus d’un siècle de vie, les composants chimiques arrivant en fin de vie — le film présente des rayures, des déchirures, du grain. Traditionnellement, lorsque l’on veut restaurer un film, on passe par une restauration photochimique, un procédé coûteux et chronophage. Le vidéaste Denis Shiryaev a cependant eu une toute autre idée et s’est appuyé sur une technologie dernier-cri : un algorithme d’intelligence artificielle à réseaux neuronaux.

L’IA au service du patrimoine

Shirayev a utilisé le logiciel Gigapixel AI, une application qui mobilise des algorithmes d’intelligence artificielle, pour combler les lacunes dans les images et restaurer le film vieux de 125 ans en résolution 4K à 60 images par seconde. Il a également utilisé le gratuiciel Dain pour interpoler les images manquantes. En somme, l’ensemble est bien moins coûteux que la restauration photochimique, une licence Gigapixel ne coûtant que 99 dollars, et plus rapide également.

Une restauration rapide

Le résultat final est très réussi, notamment car Shiryaev s’est appuyé sur source vidéo du film restauré, où rayures, bulles et tâches étaient absentes. L’algorithme YouTube fait bien sûr des siennes et compresse le fichier en haute définition, mais on peut apprécier les reflets sur les wagons du train, les nuances de gris, l’avancée du train sur une belle ligne de fuite et la résolution suffisamment bonne pour regarder au plus près le visage de nos ancêtres.