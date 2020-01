Chronolife Nexkin, un T-shirt biométrique pour suivre ses constantes en continu

On trouvait énormément de choses dans les allées du CES 2020. Des produits extrêmement variés. Il y avait notamment le T-shirt biométrique Nexkin de la société française Chronolife, pour suivre ses constantes en continu. Présentation.

Nexkin est un T-shirt lavable en machine équipé de 10 capteurs permettant de suivre tout au long de la journée, et de la nuit, pas moins de 6 paramètres physiologiques : électrocardiogramme, respiration abdominale et thoracique, température corporelle, activité physique et impédance pulmonaire. Ces données sont transmises par Bluetooth au smartphone de l’utilisateur puis transférées aux serveurs pour être traitées, analysées et présentées de manière simple et claire.

Le système dispose d’une autonomie de 24 heures et a besoin de quelques heures pour être rechargé. La version non-médicale de Nexkin est actuellement disponible aux professionnels, notamment aux entreprises qui souhaiteraient connaître le bien-être et/ou le stress de leur équipe. Le lancement commercial de Nexkin a eu lieu il y a deux mois et les possibilités sont déjà énormes. Les sociétés d’assurance ou d’aide aux personnes âgées par exemple pourraient grandement tirer profit de ce T-shirt. Les entreprises pharmaceutiques pourraient s’en servir pour améliorer le suivi de leurs essais cliniques…

tandis que l’algorithme HOTS prédit certains accidents soudains

Aux côtés de ce T-shirt connecté, Chronolife dévoilait aussi un algorithme neuromorphique breveté baptisé HOTS, pour Hierarchy Of event-based Time-Surfaces. HOTS collecte, analyse et prédit l’état de santé du patient en temps réel, le tout directement sur le smartphone. Celui-ci est alerté à l’avance via des messages sur son smartphone dès qu’une détérioration est détectée. Selon Chronolife, 300 millions de personnes aux États-Unis et en Europe souffrent d’au moins une maladie chronique. Les professionnels de santé et les infrastructures pour un suivi efficace ne sont pas suffisants. La première solution prédictive arrivera sur le marché en 2021 et se concentrera sur les problèmes cardiaques chroniques mais l’algorithme HOTS peut gérer bien d’autres soucis. L’avenir de la santé s’annonce plus que jamais connecté. Et cela pourrait permettre de limiter les accidents.