Chrome vous aide à trouver des fichiers offline dans les web apps

Les applications ont beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, les plus sophistiquées d'entre elles sont des applications web pouvant fonctionner presque intégralement en mode déconnecté. Google Chrome permet d'en tirer le meilleur parti.

Les applications web sophistiquées peuvent gérer des fichiers vidéos et autres qui vous sont accessibles même lorsque vous êtes hors ligne. Reste que retrouver ces fichiers peut être assez compliqué par la suite si le site ne vous offre pas une recherche digne de ce nom. Bientôt, cette opération sera triviale, ou presque. En effet, la bêta de Google Chrome 80, centrée sur le framework Content Indexing, permet aux progressive web app de lister leurs contenus hors ligne…

Google Chrome 80 est capable de lister les fichiers dans vos web apps accessibles hors ligne

Ce framework fait tout juste son apparition dans Google Chrome. Selon la roadmap de la firme de Mountain View, il continuera d’être implémenté jusque dans la version 82 du navigateur. Autrement dit, il faudra attendre encore un certain temps avant de pouvoir en tirer le meilleur. Toujours est-il que cette fonctionnalité de recherche de fichiers parmi les fichiers hors ligne des web apps est une très bonne chose. Vous gagnerez un temps certain à retrouver vos fichiers.

Et le navigateur amorce l’adieu au FTP

Cette évolution s’accompagne cela dit d’une méthode très populaire il y a encore quelques années, le FTP. Google vient en effet de faire passer cette méthode de transfert de fichiers dans la liste des méthodes dépréciées. Il faut aussi dire que cette dernière est très mal sécurisée. Bientôt, Google la désactivera totalement par défaut – il faudra modifier le paramètre #enable-ftp manuellement pour en profiter – et le FTP cessera purement et simplement de fonctionner dans Chrome 82. Autrement dit, si vous avez bien l’intention de continuer d’utiliser le FTP, vous devrez trouver une autre application compatible. La bêta de Chrome 80, quant à elle, est disponible dès à présent pour Android, Chrome OS, Linux, macOS et Windows. La première version finale devrait arriver dans les prochaines semaines.