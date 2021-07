Chrome pour iOS permet désormais de réaliser des captures d’écran de page longue

Google Chrome sur iOS permet enfin de réaliser des captures d'écran de page longue, une mise à jour attendue depuis longtemps pour certains.

Nous vous avons parlé régulièrement ces derniers temps des captures d’écran de page longue, et comment les réaliser selon l’appareil, le système d’exploitation, etc. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Chrome sur iOS puisque le navigateur devient compatible. On vous explique tout.

Si vous avez déjà voulu prendre une capture d’écran d’une longue page sur votre iPhone, vous être très certainement passé(e) par Safari, qui permet de réaliser cette opération nativement, ou alors vous avez utilisé une application tierce dédiée. Si vous êtes plutôt utilisateur de Chrome sur iOS, l’opération est impossible, du moins facilement. Aujourd’hui, Google propose une nouvelle version de son navigateur, version apportant notamment la prise en charge de cette fonctionnalité.

Une mise à jour attendue depuis longtemps pour certains

Selon le changelog de la mise à jour, Google explique : “Vous pouvez désormais prendre une capture d’écran d’une page complète. Après avoir pris la première capture, cherchez l’option ‘Page complète’ en haut de l’éditeur de capture.” Comme à l’accoutumée, il semblerait que le déploiement se fasse de manière progressive, pas de panique donc si vous ne voyez pas l’option sur votre téléphone, ce n’est qu’une question de temps.

Les captures d’écran de page longue sont très pratiques, elles permettent de capture des pages et/ou des messages dans leur intégralité. Ceci contrairement aux techniques plus traditionnelles dira-t-on qui nécessitent de multiplier les captures et de recoller ensuite les différents morceaux.

La mise à jour en question de Chrome pour iOS n’apporte pas que la prise en charge des captures d’écran de page longue. Font notamment leur apparition un certain nombre de fonctionnalités de sécurité dans la navigation privée – Face ID, Touch ID ou le mot de passe seront demandés le cas échéant -. La section Découverte de la page Nouvel Onglet a aussi été retravaillée. Pour le reste, ce sont les éternelles améliorations de stabilité et de performances.