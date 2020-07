Chrome pour iOS fait aussi office de gestionnaire de mots de passe

Les navigateurs web font aujourd'hui bien plus que permettre de naviguer sur le Net. Ils disposent de nombreuses fonctionnalités tierces qui viennent considérablement améliorer l'expérience de surf. Sur iOS, Chrome fait désormais office de gestionnaire de mots de passe.

Celles et ceux qui utilisent Google Chrome de manière intensive savent que le navigateur dispose d’un outil de gestion de mots de passe. Celui-ci peut se souvenir de vos logins et mot de passe pour les sites que vous utilisez – si vous choisissez de laisser le navigateur s’en souvenir, évidemment -. Cela étant dit, une mise à jour de l’application iOS permet d’aller plus loin encore.

Chrome pour iOS va plus loin dans la gestion des mots de passe

Dans la dernière version bêta en date de Chrome pour iOS, Google étend cet outil de mots de passe enregistrés. Ainsi, au lieu de seulement se souvenir des mots de passe utilisés dans Chrome, la fonctionnalité permet désormais de les utiliser dans d’autres applications. Chrome devient de facto un gestionnaire de mots de passe à part entière.

et devient gestionnaire de mots de passe à part entière

Autrement dit, si vous utilisez des applications comme Twitter ou Facebook et que vous avez vos mots de passe enregistrés dans Chrome, vous pourrez vous connecter à ces applications simplement en utilisant les login/mot de passe stockés dans Chrome. Un processus similaire à ce que proposent des gestionnaires de mots de passe comme LastPass et 1Password.

Les gestionnaires de mots de passe sont très utiles dans la mesure où ils vous aident à vous souvenir de vos mots de passe. Ils peuvent aussi permettre de générer des mots de passe forts. La fonctionnalité gestionnaire de mots de passe de Chrome est encore en bêta amis elle devrait assez rapidement trouver son chemin dans l’application grand public. À suivre !