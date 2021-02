Chrome OS va se doter d’un outil natif d’enregistrement de l’écran

Chrome OS est un système d'exploitation très jeune par rapport aux autres. Mais il accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités très bienvenues. Nouvel exemple aujourd'hui.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Chrome OS fait figure de petit jeunot par rapport aux Windows et autres macOS (OS X). Cela n’empêche pour autant pas les ingénieurs de Google de travailler d’arrache-pied pour le faire évoluer comme il se doit et lui ajouter des fonctionnalités aussi intéressantes que nécessaires. Bientôt, l’OS accueillera un outil natif pour l’enregistrement de l’écran.

Chrome OS va se doter d’un enregistreur d’écran natif

Pour réaliser nos différentes tâches sur l’ordinateur, nous utilisons très souvent des applications et outils tiers. Ceci parce qu’il n’est vraiment raisonnable de s’attendre à ce que des entreprises comme Apple, Microsoft ou Google puissent inclure toutes les fonctionnalités imaginables. Et parfois, les solutions natives ne sont pas celles qui fonctionnent le mieux, ou qui sont les plus abouties.

Et ce dès le mois prochain

Ceci étant dit, si vous êtes utilisateur de Chrome OS, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google introduira bientôt sur sa plate-forme un outil natif pour enregistrer l’écran. Cette fonctionnalité devrait arriver avec la mise à jour de Chrome OS attendue en mars et pourrait rendre la tâche bien plus facile à celles et ceux qui veulent enregistrer leur écran.

Disposer d’un outil natif est toujours une bonne chose, dans la mesure où cela empêche de devoir aller chercher soi-même une alternative. Alors certes, comme dite, des alternatives tierces peuvent justement faire un meilleur travail, mais il faut le plus souvent tester différentes solutions pour trouver ce qui convient le mieux. Avoir la fonctionnalité directement présente peut alors faire gagner du temps, a fortiori si vous n’êtes un utilisateur très demandeur.

Difficile de savoir à ce stade quelles fonctionnalités cet enregistreur d’écran pourrait proposer et comment il se classerait par rapport aux alternatives tierces déjà nombreuses mais ce sera en tous les cas intéressant de regarder tout cela lorsque la fonction sera disponible le mois prochain.