Chrome OS pourrait emprunter les coins actifs de macOS

Chaque système d'exploitation, qu'il soit dédié au mobile ou non d'ailleurs, propose des fonctionnalités qui lui sont propres. Et si celles-ci se révèlent intéressantes, les autres OS n'hésitent pas à s'en inspirer pour offrir quelque chose de similaire...

Si vous n’êtes pas utilisateur/utilisatrice de macOS, vous ne connaissez probablement pas les coins actifs. Cette fonctionnalité permet, en déplaçant simplement le curseur de la souris vers l’un des coins de l’écran, de réaliser une action prédéfinie. Il est ainsi par exemple possible de déclencheur l’économiseur d’écran ou de verrouiller l’écran uniquement en venant placer le curseur dans le coin supérieur droit. Très pratique. Un gain de temps appréciable au quotidien. Ceux-ci devraient bientôt être disponibles dans Chrome OS.

Chrome OS emprunte les coins actifs de macOS

S’il fallait résumer, nous dirions plus simplement qu’il s’agit d’un autre genre de raccourci. Et il semblerait qu’aujourd’hui Google soit intéressé par “emprunter” cette fonctionnalité et l’intégrer dans son Chrome OS. La découverte a été faite dans une récente modification de code. La firme de Mountain View travaille bien sur l’implémentation d’une option similaire pour son système d’exploitation maison. Et selon la description jointe, il semblerait que son fonctionnement soit exactement le même que sur macOS. On peut ainsi lire la chose suivante : “si activée, l’utilisateur peut configurer des actions pour les coins de l’écran.”

Une autre manière d’utiliser des raccourcis sur sa machine

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons aujourd’hui sur le sujet. Nul ne sait si ce sera exactement la même chose que sur l’OS d’Apple ou si Google lui ajoutera sa touche personnelle, comme il a souvent l’habitude de le faire. Toujours est-il que cet “emprunt” n’a rien de surprenant. Il y a quelque temps, Google déclarait ne pas être opposé à reprendre des fonctionnalités d’autres plates-formes si celles-ci se révèlent intéressantes, évidemment. Impossible de savoir quand cette fonctionnalité sera disponible à tout un chacun dans Chrome OS. Si vous avez une machine qui tourne sur cet OS, encore un peu de patience, vous devriez bientôt pouvoir exploiter les coins de votre écran.