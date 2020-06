Chrome OS pourra bientôt faire tourner des applications Windows

Chrome OS est un système d'exploitation conçu par Google. C'est un OS très léger, essentiellement tourné vers le cloud mais qui peut faire de vrais petits miracles. Y compris, bientôt, celui d'exécuter des applications Windows. Pas mal, non ?

La plate-forme Google Chrome OS permet de faire tourner des applications conçues pour Chrome OS nativement ou, depuis quelques années, des applications Android. Aujourd’hui, bonne nouvelle pour les utilisateurs Chrome OS, il semblerait qu’il sera bientôt possible de faire fonctionner des applications Windows. Ceci grâce à un partenariat très intéressant entre Google et Parallels.

Google et Parallels travaillent ensemble

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Parallels est un logiciel bien connu des utilisateurs de Mac qui permet notamment de faire fonctionner des applications Windows sur macOS. Aujourd’hui, avec ce nouveau partenariat avec Google, il pourra faire de même sur Chrome OS. Selon le communiqué officiel de Parallels : “Le travail à distance est une nouvelle réalité. Efficacité, connectivité, vitesse, fiabilité, sécurité et accès continu sont des éléments essentiels pour le succès d’une entreprise. Dans cette période difficile, nos deux organisations ont formé un partenariat important pour offrir aux entreprises des solutions permettant d’optimiser leurs gestions et à leurs équipes de relever les défis des environnements de travail modernes.”

pour pouvoir faire fonctionner les applications Windows sur Chrome OS

Cela étant dit, avant que les utilisateurs de Chrome OS ne commencent à sauter au plafond, il faut savoir que cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les appareils professionnels équipés de Chrome OS. Ni Parallels ni Google n’ont mentionné une quelconque disponibilité aux utilisateurs particuliers. Cela étant dit, le simple fait que le logiciel de virtualisation puisse fonctionnalité sur un appareil Chrome OS, qu’il soit professionnel ou non, ouvre la porte à une utilisation par le grand public. Espérons que ce sera le cas dans le futur. Et le plus tôt serait le mieux !