Christopher Nolan décline les offres de Netflix à cause de son modèle de diffusion

Scott Stuber, le responsable des films originaux de Netflix, a confirmé qu’il était souvent en discussion avec Christopher Nolan, mais qu’il refusait systématiquement les appels du pied du géant de la SVOD en raison des limites de la distribution mondiale, contrairement à ses compères Martin Scorsese, David Fincher ou encore Noah Baumbach : “Je pense qu’il y a des aspects de la distribution mondiale au cinéma qui sont toujours attractifs (…) Christopher Nolan et moi avons beaucoup discuté et c’est toujours quelque chose qu’il veut fortement. Si nous ne pouvons pas lui garantir cela, ce sera toujours un problème pour lui.”

