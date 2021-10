Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil arrivent dans Fortnite

Fortnite accueille Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil, deux personnages taillés pour la survie.

Fortnite est un jeu ultra-populaire, notamment auprès des plus jeunes. Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer cet intérêt et ce succès. L’une d’entre elles serait que le jeu n’a de cesse d’intégrer des personnages bien connus d’univers très différents dans le sien. Une recette qui fonctionne. Les joueurs peuvent ainsi désormais profiter des deux personnages les plus emblématiques d’une saga culte, Resident Evil. Il s’agit de Chris Redfield et Jill Valentine.

Fortnite accueille Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil

Epic Games apprécie énormément le travail de Capcom, la chose n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, le développeur vient d’ajouter les cultissimes Chris Redfield et Jill Valentine dans son jeu Fortnite. Et bien évidemment, un certain nombre d’éléments de la franchise sont repris. Chris et Jill ont des costumes alternatifs qui rappelleront aux fans leurs apparitions dans les opus Village et Nemesis, tandis que le Back Bling offre trois variantes d’herbes. Il y a aussi des pioches et même un emote qui se moque de la corporation que tout le monde a appris à détester.

Deux personnages taillés pour la survie

Tous ces nouveaux items sont disponibles à l’achat via des packs séparés S.T.A.R.S Team et S.T.A.R.S Team Gear. Les packs Resident Evil arrivent à point nommé, en cette période d’Halloween et avec les hordes de monstres du cube de la saison actuelle. Il ne serait pas surprenant qu’ils perdent un peu de leur superbe.

Chris Redfield et Jill Valentine sont des ajouts tout désignés pour cette survie, un crossover qui a du sens donc, en cette fin d’années qui fait la part belle à tout ce qui fait peur. Si vous jouez à Fortnite, si vous êtes fan de la licence Resident Evil, n’hésitez pas. Ce sont deux personnages de plus à ajouter à votre collection.