Chocobo GP : l’inattendue expérience de karting avec les créatures sauvages de Final Fantasy

À vos marques… Prêts... Chocobo !

L’éditeur japonais Square Enix a décidé de surprendre tout le monde en transposant les licences Chocobo et Final Fantasy dans une sorte de Mario Kart-like. Sur divers circuits inspirés de nombreux environnements comme les rues d’Alexandrie de Final Fantasy IX ou encore le Gold Saucer de Final Fantasy VII, l’objectif sera de récolter des magilithes trouvées dans des œufs magiques pour s’imprégner de magie, comme Brasier et Aéro, afin de prendre l’avantage sur les adversaires et passer la ligne d’arrivée en premier. Cela concerne aussi bien le mode histoire que les courses personnalisées et les tournois pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs.

Un trailer pour Chocobo GP

Chocobo GP sera exclusivement disponible sur Nintendo Switch en 2022 : “Préparez-vous à découvrir une expérience de course pas comme les autres avec des dizaines de vos personnages chocobos préférés dotés de compétences et de variations inédites. Équipez-vous de magilithes et laissez la concurrence sur le carreau en faisant des dérapages contrôlés sur divers circuits familiers en multijoueur en ligne et hors ligne. Participez à des tournois et décrochez la première place du Grand Prix !”