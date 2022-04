Chief of War, une mini-série sur la colonisation et l’annexion d’Hawaï

Netflix commande la série Chief of War avec Jason Momoa en chef de guerre.

Créée par Jason Momoa et Thomas Pa’a Sibbett, la série télévisée en huit épisodes Chief of War pour la plateforme de streaming Apple TV+ suit le récit épique et sans précédent de l’unification et de la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones. Supervisé par Endeavor Content et Chernin Entertainment, ce projet est une première pour le comédien américain en tant que scénariste : “Vous avez déjà vu représenter l’histoire d’Hawaï ? Pas vraiment. Pourquoi ce ne serait pas important ? C’est un sujet tellement nouveau que je voulais m’assurer de voir avec toutes les personnes concernées à Apple TV+ que je dise les bonnes choses. C’est une sorte d’apothéose pour moi, le summum. C’est mon Danse avec les loups, mon Braveheart, mon Dernier des Mohicans…”

Jason Momoa To Headline ‘Chief Of War’ Limited Series For Apple TV+ https://t.co/OfZOC22PV3 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 4, 2022

Jason Momoa et Thomas Pa’a Sibbett sont producteurs exécutifs avec Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg et Doug Jung, qui fait également office de showrunner. Justin Chon est en négociation pour réaliser les deux premiers épisodes.