Chief of War : Justin Chon sera le réalisateur

Le réalisateur américain Justin Chon mettra en scène les premiers épisodes de Chief of War, la série télévisée de Jason Momoa.

La série Chief of War pour la plateforme de streaming Apple TV+ a été annoncée pour la première fois au début du mois d’avril. Justin Chon (Blue Bayou, Jamojaya) était alors en négociation pour rejoindre l’équipe de production, son accord est maintenant officiellement acté. Jason Momoa écrit le scénario de Chief of War aux côtés de Thomas Pa’a Sibbett. Tous deux seront également producteurs exécutifs, tout comme Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg Chon et Doug Jung. Ce dernier est également pressenti pour être le showrunner.

Jason Momoa Apple Series ‘Chief of War’ Sets ‘Pachinko’s’ Justin Chon to Direct (EXCLUSIVE) https://t.co/6p6tfhBBTt — Variety (@Variety) April 14, 2022

Jason Momoa, la star d’Apple TV+

Produit par Endeavor Content et Chernin Entertainment, Chief of War suivra le récit épique de l’unification et de la colonisation d’Hawaï du point de vue des autochtones. Justin Chon réalisera et produira les deux premiers épisodes de la série télévisée. Il s’agit de son dernier projet avec Apple, puisqu’il a dirigé et produit plusieurs épisodes de la série Pachinko. Enfin, “Chief of War” est la deuxième série Apple à mettre en scène Jason Momoa. Il joue également dans See, sur un futur post-apocalyptique dans lequel presque tous les humains restants ont perdu leur sens de la vue. La série a diffusé sa deuxième saison en 2021 et a déjà été renouvelée pour une troisième.