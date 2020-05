Chicago oblige les livreurs à davantage de transparence sur les frais de livraison

Les services de livraison à domicile de nourriture sont une bonne chose pour les clients finaux que nous sommes mais pour certains restaurants, ce n'est pas le cas. Cela leur fait même perdre de l'argent. Aujourd'hui, Chicago vient de prendre une mesure forte.

Les services de livraison à domicile de nourriture ne sont pas nouveaux mais alors qu’une grande partie du monde doit encore respecter des mesures de confinement, les entreprises de ce secteur sont plus sollicitées que jamais. Et pourtant, certains établissements refusent d’utiliser ces services pourtant très populaires parce que ceux-ci leur font tout simplement perdre de l’argent…

Chicago oblige les services de livraison de nourriture

Pourquoi ? Parce que la majorité de ces services de livraison prennent une commission sur le montant total de la commande. Ce qui signifie que, à moins que les restaurants ne fassent gonfler leurs tarifs pour amortir cette commission, ils perdent effectivement de l’argent. Et c’est précisément pour rendre cette situation parfaitement claire envers les clients finaux que la ville de Chicago a décidé de mettre en place une nouvelle loi qui permettra d’indiquer combien tel ou tel restaurant paie le service de livraison lorsque la commande passe par une application dédiée à ce genre de service.

à afficher le coût payé par le restaurant pour cette livraison

Cela signifie que, dans un futur proche, la prochaine fois que l’on passera une commande via une application de livraison à domicile dédiée, on pourrait voir le détail des différents éléments, y compris le coût de la livraison, des pourboires, des taxes et, ce qui nous intéresse aujourd’hui, la part payée par l’établissement à l’entreprise de livraison. Cette loi n’entrera en vigueur qu’au 22 Mai et ne sera pas applicable uniquement aux applications mobiles mais aussi aux sites web qui offrent un service de livraison. Selon la maire de Chicago Lori Lightfoot, “en offrant davantage de transparence aux clients lorsqu’ils utilisent ces services de livraison, nous pourrons assurer non seulement des pratiques commerciales justes pour nos restaurants mais aussi préserver l’innovation, essentielle dans cette industrie.”