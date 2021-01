Chez Hyundai, tout le monde ne voit pas d’un très bon œil le fait d’aider Apple sur sa voiture

Ces derniers temps, la rumeur d'Apple qui travaillerait sur une voiture s'est fait de plus en plus présente. Et le géant californien chercherait à s'entourer. Notamment avec Hyundai.

Concevoir et produire une voiture demande énormément de savoir-faire. Et même si l’on s’appelle Apple, l’automobile est loin du domaine de prédilection. Il faut donc débaucher des experts en la matière. Ce qu’a fait la firme de Cupertino ces dernières années. Mais cela ne semble pas suffisamment. Récemment, on apprenait un rapprochement entre Apple et Hyundai…

Travailler avec Apple, fausse bonne idée pour Hyundai ?

Un rapport datant du début du mois révélait que Hyundai est (était ?) en discussion avec Apple pour aider l’entreprise à concevoir sa propre voiture électrique. Un article arrivait ensuite qui, lui, suggérait que le géant américain pourrait laisser les clefs du projet à Kia, filiale de Hyundai. Ceci permettrait notamment à Apple de proposer son véhicule aux États-Unis.

Les cadres de la marque coréenne sont partagés

Cela étant dit, aujourd’hui, un nouvel article de Reuters laisse entendre que cet accord pourrait ne pas aboutir. Apparemment, les cadres de Hyundai seraient partagés quant à l’idée de travailler avec Apple. Cette division d’opinion signifie qu’il y a des chances/risques que la firme de Cupertino ne puisse finalement pas obtenir de l’aide de la part de Hyundai, la marque à la pomme devrait alors trouver un autre partenaire pour sa grande aventure automobile.

Selon un cadre de Hyundai, il semblerait que certains s’inquiètent que, malgré le fait de travailler avec une si grande entreprise qu’Apple, les bénéfices d’une telle collaboration ne soient pas certains pour le conglomérat coréen : “Nous hésitons beaucoup à la manière de faire les choses, quant à savoir si ce serait une bonne chose ou non de le faire. Nous ne sommes pas une entreprise qui fabrique des voitures pour les autres. Ce n’est pas comme si travailler avec Apple permettrait d’obtenir toujours des bons résultats.”

Et l’on comprend assez facilement leur point de vue. Après tout, fabriquer des voitures pour Apple reviendrait à fabriquer un produit qui serait en concurrence directe avec les leurs. Ce serait un peu comme si une entreprise comme Dell demandait à Apple de fabriquer des ordinateurs pour eux. Cela étant dit, ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, Samsung et LG, tous deux concurrents d’Apple, travaillent avec la firme de Cupertino pour produire des composants pour des produits similaires. Ce n’est donc pas totalement étonnant ni inconnu.

Toujours est-il que si cette collaboration ne se fait finalement pas, il sera intéressant de voir qui pourrait prendre la place de Hyundai. À suivre !