Les voitures électriques sont aujourd'hui très largement mises en avant par les constructeurs et les gouvernements. Il y a aujourd'hui plusieurs solutions pour s'équiper, si vous le décidez, et les kits de rétrofit ne sont pas à délaisser.

Si vous voulez une voiture électrique, vous pouvez évidemment vous rendre chez un concessionnaire ou dans un garage et acheter une nouvelle voiture. Mais si vous avez déjà une voiture ? Il vous faudrait la vendre et en acheter une nouvelle. À moins que vous ne souhaitiez pas vous séparer de votre voiture actuelle. Il existe une solution dans ces cas-là, celle-ci porte le nom de rétrofit. Et c’est ce que permettra de faire Chevrolet. Dans le courant de l’année 2021, l’enseigne commencera à vendre des kits de rétrofit pour véhicule électrique.

Chevrolet va vendre des kits de rétrofit en 2021

L’idée est la suivante : si vous possédez un véhicule compatible, vous pourrez transformer votre véhicule en un véhicule électrique. Basiquement, il s’agit de changer le moteur, de passer d’un moteur thermique à un moteur électrique. Pour montrer les possibilités offertes par ce genre de kits, Chevrolet a converti un 4×4 K5 Blazer de 1977 en utilisant l’un des kits moteur que l’entreprise compte vendre à ses clients particuliers dans le courant de l’année 2021.

pour transformer les voitures thermiques compatibles en voitures électriques

La voiture en elle-même conservera nombre de ses caractéristiques et fonctionnalités originales mais il faut préciser que vous pourriez toujours avoir besoin de rajouter certains éléments qui ne sont pas inclus dans le kit en question. Dans le cas du K5 Blazer, par exemple, le constructeur a dû rajouter plusieurs systèmes électriques – pour la direction et les freins notamment – ainsi qu’un contrôleur qui envoyer les informations de vitesse sur les jauges de la voiture.

Autrement dit, l’opération n’est pas nécessairement des plus simples mais l’existence même de ces kits devrait simplifier la vie à celles et ceux qui cherchent à transformer leur véhicule thermique existant en un véhicule électrique. Selon Jim Campbell, vice-président de GM US pour la division Performance and Motorsports : “notre vision est d’offrir une gamme complète de systèmes Connect et Cruise chez Chevrolet Performance – pour proposer une solution à tous les clients, pour des conversions de LSX V-8 vers du eCrate.”