Changement de position des caméras et du logo Apple dans un prochain iPad Pro ?

Comme tous les autres produits Apple, l’iPad évolue régulièrement. Cela passe par le logiciel, le hardware et le design. C’est ce dernier point qui pourrait évoluer avec une prochaine génération d’iPad Pro. Il se murmure que l’emplacement des caméras et du logo Apple sur la face arrière pourrait changer.

À l’heure actuelle, les iPad d’Apple sont tous pensés et conçus avec, comme orientation par défaut, le mode portrait, bien qu’ils puissent pourtant être parfaitement utilisés dans les deux sens. Nous pouvons voir cela dans le design des caméras et l’emplacement du logo Apple. Ceci étant dit, cela pourrait changer avec les prochains iPad Pro.

C’est tout du moins ce qu’annonce le leakster @dylandkt dans un tweet. Dans le design en question de l’iPad Pro, Apple pourrait modifier les emplacements du module caméra et du logo vers une position horizontale. Le tweet ne mentionne pas quel iPad Pro aura droit à ce redesign. Il n’est donc pas évident que la prochaine génération y ait droit. Ce sera peut-être pour celle d’après ou celle d’encore après.

Difficile de comprendre précisément l’intérêt de réorienter le logo et le module caméra. Cependant, il est possible que, peut-être, la firme de Cupertino tente de faire en sorte que sa tablette soit davantage utilisé par les utilisateurs comme une alternative à l’ordinateur portable. Avoir les caméras et le logo orientés à l’horizontale semblerait en ce sens plus logique, effectivement.

Ceci étant dit, nous ne savons pas non plus quand l’iPad Pro aura effectivement droit à un nouveau design. Un changement de design de la tablette avait déjà eu lieu il y a quelques années et c’est ce dernier qui avait lancé tout le langage de design actuel avec les bords plats. L’information est à prendre avec des pincettes, évidemment, et, au final, cela pourrait ne pas changer grand-chose.

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.

— Dylan (@dylandkt) September 23, 2021