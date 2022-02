Chair de poule : une nouvelle série télévisée est en développement

Basée sur les romans de R.L. Stine, la série Chair de poule ne sera pas un show d'anthologie comme celui des années 1990.

Dans la lignée des films avec Jack Black, la nouvelle série télévisée Chair de poule pour la plateforme de streaming Disney+ sera composée de dix épisodes et suivra un groupe de cinq lycéens qui déclenchent des forces surnaturelles sur leur ville et doivent tous travailler ensemble – grâce et malgré leurs amitiés, leurs rivalités et leurs passés les uns avec les autres – afin de la sauver, apprenant beaucoup sur les secrets d’adolescents de leurs propres parents dans le même temps.

‘Goosebumps’: New Live-Action TV Series Lands at Disney Plus (EXCLUSIVE) https://t.co/qb2ak44wh6 — Variety (@Variety) February 4, 2022

Nick Stoller et Rob Letterman sont les scénaristes et producteurs exécutifs de la série, Nick Stoller assurant la production exécutive via Stoller Global Solutions. Rob Letterman réalisera également le premier épisode. Neal H. Moritz et Pavun Shetty de Original Film, Conor Welch de Stoller Global Solutions, et Iole Lucchese et Caitlin Friedman de Scholastic Entertainment sont également producteurs exécutifs. Sony Pictures Television Studios assurera la production.

Un trailer pour le film Chair de poule