Chacko Sonny quitte Blizzard Entertainment et délaisse Overwatch

Le producteur exécutif de la licence Overwatch ne travaille plus chez Blizzard Entertainment.

Quelques mois après le départ du game director Jeff Kaplan, remplacé par Aaron Keller, le producteur exécutif Chacko Sonny prend également le large… Depuis son arrivée, il était vu comme l’un des hommes forts derrière la licence Overwatch. Pour les nouveaux responsables Jen Oneal et Mike Ybarra, suite à la démission de J. Allen Brack, c’était d’ailleurs l’une des meilleures expériences de sa carrière. Par le passé, il avait travaillé chez Santa Monica Studio de Sony Interactive Entertainment.

Some news: Chacko Sonny, executive producer for Overwatch 2 and the multi-billion-dollar Overwatch franchise, is leaving Blizzard. He was widely respected and seen as an integral part of Overwatch's future after director Jeff Kaplan left earlier this year https://t.co/rrp4nUJDpK — Jason Schreier (@jasonschreier) September 21, 2021

Un représentant de Blizzard se veut rassurant malgré ce départ de taille : “Chacko Sonny quitte Blizzard pour prendre un peu de repos après cinq ans de service. La talentueuse et dévouée équipe d’Overwatch fait d’excellents progrès sur Overwatch 2, et grâce à leur travail acharné, le jeu est en phase finale de production. Nous partagerons davantage d’informations lors des grandes finales de l’Overwatch League plus tard dans le mois.”

La directrice juridique Claire Hart quitte Blizzard Entertainment

En plus de perdre ses éléments créatifs dans le développement de jeux, Blizzard Entertainment doit également faire face au départ de Claire Hart. Sans savoir si cela est motivé par la crise interne de la société liée aux affaires de harcèlements, sexisme et équité, dont les enquêtes de la California Department of Fair Employment and Housing ainsi que de la Securities and Exchange Commission ont fait grand bruit, cette dernière abandonne ainsi le pôle juridique : “Après plus de trois ans chez Blizzard Entertainment, j’ai décidé de passer à ma prochaine aventure. Vendredi dernier était… mon dernier jour. Ces trois années ont été pleines de rebondissements inattendus, mais je me sens honorée d’avoir travaillé et rencontré tant de personnes formidables chez Blizzard et dans toutes les filiales de l’éditeur. Je vais faire une petite pause avant de poursuivre ma carrière.“