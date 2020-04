Cette vidéo d’un parc d’attractions prouve qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on voit sur internet

Quand on voit la vidéo ci-dessous de l’attraction Gyro Drop d’un parc situé à Séoul, en Corée du Sud, on se dit que, vraiment, les parcs d’attractions vont vraiment très loin aujourd’hui dans les sensations qu’ils offrent à leurs clients.

Le Gyro Drop emmène les courageux en hauteur avant de les laisser tomber à des vitesses très élevées. Dans la vidéo en question, on voit comment la tour qui sert de support peut s’étendre pour aller jusqu’à pratiquement doubler sa hauteur avant de d’élever sur cet axe et laisser retomber les passagers comme des yoyo. Comme si cela ne suffisait pas, ceux-ci se retrouvent ensuite à tourner très rapidement.

WHO even thinks about creating something like this?!?!!???? pic.twitter.com/oXByLOhW54

— 🌑 (@itsnotdweena) June 13, 2019