Cette vidéo de drone va vous donner envie de retourner au cinéma immédiatement

Les salles de cinéma fermées, c'est un vrai crève-cœur pour bon nombre d'entre nous. Celles et ceux qui désespèrent de pouvoir retourner dans leurs salles préférées feraient mieux de ne pas regarder la vidéo ci-dessous.

La semaine dernière, vous avez peut-être vu la vidéo prise par un drone, “Right Up Our Alley”, qui avait clairement de quoi nous rendre nostalgique des soirées bowling. Ce vendredi, Brendan Schulman, vice-président chez le fabricant de drones DJI, tweetait cette vidéo d’un vol de drone dans un cinéma pratiquement vide dans le Minnesota. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça donne encore plus envie de retourner dans les salles obscures !

Un drone filme dans un cinéma américain

Selon la page YouTube, cette vidéo est l’œuvre de SkyCandy. Il s’agit d’une prise de vue à la première personne à travers les salles et les couloirs du cinéma Mann du Plymouth Grand 15, à Plymouth, dans le Minnesota. La vidéo a été réalisée avec une DJI Air Unit et un Rotor Riot DJI Cinewhoop. Celle-ci dure à peine plus d’une minute mais le drone nous emmène à travers le hall d’entrée – après avoir été accueilli par un employé masqué -, où les spectateurs choisissent d’ordinaire le film qu’ils vont voir, et achète une place pour le “film de 19h30”, selon la voix off. Les sons ambiants nous plongent vraiment dedans, comme si vous y étiez.

Attention, vous allez avoir envie d’y retourner tout de suite !

Ensuite, le drone se dirige vers le comptoir, vous faisant humer la bonne odeur de ce popcorn vendu à prix d’or, avant de se rendre au bar puis de suivre un long couloir avant de pénétrer dans l’une des nombreuses salles. Il y a tellement de sièges vides dans cette salle que c’en est triste mais la vidéo nous laisse entendre une phrase bien connue des habitués du cinéma. Quelqu’un a en effet oublié de couper le son de son téléphone. Le drone vole ensuite droit vers l’écran, nous laissant découvrir le film actuellement projeté… Et c’est assez marrant !

Pour celles et ceux qui ne sont pas allés au cinéma depuis le début de cette crise sanitaire en mars dernier, cette vidéo est plus que bienvenue. Un rappel très réussi des sensations que l’on peut éprouver en allant voir un film au cinéma… En attendant de pouvoir le faire “pour de vrai”.