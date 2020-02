Cette technologie permet de créer de l’électricité à partir de l’humidité dans l’air

Les chercheurs et autres experts travaillent d'arrache-pied pour trouver de nouveaux moyens de générer de l'électricité de manière respectueuse de l'environnement. Cette technologie permet de créer de l'électricité à partir de l'humidité présente dans l'air.

Générer de l’énergie en puissant directement dans notre environnement facilite grandement la réalisation de systèmes autonomes. Quels qu’ils soient. Et nous avons tout intérêt à utiliser de tels systèmes. La planète aussi, bien évidemment. De fait, les chercheurs étudient toutes les pistes pour mettre au point les technologies énergétiques de demain. En voici une très prometteuse qui permet de générer de l’électricité en utilisant l’humidité présente dans l’air.

Des chercheurs génèrent de l’électricité grâce à l’humidité e l’air

Cette nouvelle technologie verte est décrite dans un papier scientifique publié dans le Nature Journal. Créer de l’électricité en puisant dans l’humidité présente dans l’air. Voilà qui peut sembler dingue, voire même impossible, mais c’est bien de cela dont il est question. Comme l’article l’explique, “des pellicules très fines faites de protéines de l’ordre du nanomètre collectées sur le microbe Geobacter sulfurreducens peuvent générer une énergie électrique continue grâce à la seule humidité de l’air.” Voilà une explication très scientifique, s’il en est.

Et ça fonctionne même dans le désert, à l’intérieur, la nuit…

S’il fallait résumer, nous dirions que cette technologie utilise un générateur alimenté par l’air pour créer de l’électricité. Pour davantage de détails, direction la publication sur le Nature Journal. Tout ceci peut paraître relativement surréaliste mais ce n’est pas le cas. Cela fonctionne bel et bien. Et selon les chercheurs en charge du projet, il s’agirait même de l’une des applications les plus prometteuses des nanofils de protéines. Et ce qui est d’autant plus remarquable, c’est que la technologie est aussi opérationnelle dans le désert où l’humidité est très faible. Mieux encore, outre son aspect respectueux de l’environnement, l’ensemble ne serait pas onéreux à fabriquer. Et il n’est pas obligatoire d’être à l’extérieur ou d’avoir du Soleil pour en profiter. Même à l’intérieur, la nuit, le système peut générer de l’électricité… Pas mal, non ?