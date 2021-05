Cette sonde robotique peut détecter les mines mieux que n’importe quoi

Le robot Digger Finger est une invention de chercheurs du MIT. Celui-ci est spécialisé dans la détection de mines. Et il prend sa mission très au sérieux !

Les robots peuvent prendre bien des formes et se révéler utiles dans des domaines extrêmement différents. Certains nous aident au quotidien, d’autres sont indispensables sur les lignes de production. D’autres encore pourraient permettre de détecter les mines. C’est le cas de la nouvelle innovation du MIT, le Digger Finger.

Des chercheurs du MIT ont mis au point le Digger Finger

Déminer une zone est une opération des plus délicates, et dangereuses. S’il existe aujourd’hui des techniques pour éviter de mettre en danger des vies humaines, le procédé pourrait être plus efficace encore dans un futur relativement proche. En effet, grâce aux travaux de chercheurs du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), le robot “Digger Finger” a pu voir le jour. Celui-ci est parfait pour détecter des objets enterrés, et notamment, évidemment, des mines.

Une sonde robotique dotée d’un toucher artificiel pour détecter les objets enterrés avec précision

Son fonctionnement est assez simple. L’appareil utilise un capteur tactile combiné à un gel avec une membre réfléchissante qui vient se plier lorsqu’elle entre en contact avec des objets. Une lumière émise par la sonde passe alors à travers le gel et un ordinateur récupère les motifs de réflexion. Ceux-ci sont alors analysés pour déterminer sa forme et, par extension, de quel genre d’objet il s’agit.

Dans la vidéo ci-dessous, les chercheurs ont imprimé des objets en 3D de diverses formes et la sonde a pu les identifier sans soucis. Identifier des objets enterrés n’a rien de nouveau mais les méthodes actuelles qui utilisent des radars ne sont pas suffisamment performantes parce qu’elles ne peuvent donner qu’une vue très approximative des objets. Il est alors très difficile de faire la différence entre un caillou et un os, par exemple. Mettre au jour un simple caillou pourrait alors être une importante perte de temps.

Il faudra cependant peut-être un certain temps avant de voir le Digger Finger en opération sur le terrain. Les chercheurs travaillent encore à peaufiner leur création. Selon l’un des co-auteurs de cette étude, Edward Adelson, “nous améliorons constamment le toucher artificiel, nous voulons pouvoir l’utiliser dans des situations où l’on serait submergé de tout un tas de sources de distraction. Nous voulons être en mesure de distinguer les éléments importants de ce qui ne le sont pas.”