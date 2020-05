Cette puce ne fait qu’une chose : jouer à Doom !

Certains jeux vidéo sont éternels. Ils ne sont pas beaucoup sur cette liste. Doom y figure assurément. La chose n'est pas à débattre. Et ce ne sont pas les exemples manquent. Aujourd'hui encore, nombre de fans rendent hommage à ce jeu culte.

Cela fait plus de 25 ans que Doom a été publié sans cérémonial aucun, sur un serveur FTP d’une université. Et malgré son âge plus qu’avancé, ce grand classique du jeu de tir à la première personne est devenu un incontournable, un monument même, et pas uniquement pour les joueurs. Pour les développeurs aussi. L’intérêt étant que le jeu peut tourner avec des composants très, très peu performants. Cela a déjà donné lieu à des réalisations pour le moins étonnantes. En voici une nouvelle aujourd’hui.

Doom sur une Cyclone V FPGA

Sur des distributeurs de billets, des écrans de photocopieurs, des iPod, des robots de cuisine, Doom s’est déjà invité partout. Aujourd’hui, le fan de développement de jeu vidéo et de graphismes Sylvain Lefebvre dévoile sa création, une petite machine très rudimentaire qui ne fait qu’une seule et unique chose : jouer en boucle un portage maison de Doom. Pour ce faire, le jeune homme a créé un mini-ordinateur avec un circuit imprimé Cyclone V FPGA.

Pour le niveau E1M1 en boucle

Ce genre de composant électronique était d’ordinaire utilisé comme cerveau dans des appareils électroniques très simples. On les trouve aujourd’hui dans un certain nombre de consoles de jeux maison ou dans le développement de systèmes d’émulation. Des sociétés comme Analogue Interactive utilisent des puces FPGA pour créer des produits comme la console retro Mega SG. Outre le jeu en lui-même, Sylvain Lefebvre déclare avoir utilisé pas moins de 666 lignes de code pour faire tourner sa “DooM-Chip”. Pas mal pour un jeu en Enfer rempli de démons. La puce va jouer le premier niveau, E1M1, encore et encore, jusqu’à la fin des temps.

Ce projet prouve une fois encore qu’il est possible d’accomplir des résultats tout à fait étonnants et impressionnants avec très peu de moyens – en terme de puissance notamment -, un peu de recherche, de savoir-faire et une bonne dose de recherche. Chapeau bas et longue vie à Doom !