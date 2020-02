Cette PS4 Pro avec refroidissement liquide est de toute beauté

Dans nos appareils électroniques, performances élevées rime souvent avec échauffement. Et cela peut devenir un vrai problème dans des produits très compacts et/ou qui tournent longtemps. C'est le cas d'une console comme la PS4 Pro...

Nos appareils électroniques, particulièrement ceux qui ont besoin de beaucoup de puissance, peuvent parfois être très chauds. En conséquence, les fabricants doivent y intégrer des mécanismes pour l’évacuer. Ceux-ci peuvent prendre diverses forme, comme les ventilateurs ou les dissipateurs thermiques. Malheureusement, parfois, cela ne suffit pas. Il faut alors employer les grands moyens. C’est ce qui motivé JMAGG à concevoir sa propre solution pour sa PS4.

Cette PS4 dispose d’un water-cooling maison

Pour ne plus jamais se retrouve face à un problème de surchauffe, JMAGG a décidé d’ajouter à sa console Sony PS4 Pro un système de refroidissement liquide maison. L’un des inconvénients de ce genre de solution, même pour les PC, c’est qu’il prend beaucoup de place. Bien davantage en tout cas que de simples ventilateurs. Mais il devient alors possible de refroidir certaines zones bien précises, comme le CPU et le GPU, les composants qui chauffent le plus dans ce genre d’appareil.

Plus aucun problème de surchauffe grâce à cet ajout

Résultat de l’opération, la PS4 de JMAGG ne ressemble plus du tout à une PS4 classique mais elle fonctionne parfaitement et avec son propre water-cooling, la console reste à des températures tout à fait acceptables en toutes circonstances, y compris après plusieurs heures à jouer à des titres très demandeurs en puissance. Pas mal, non ? Cela étant dit, si vous êtes intéressé(e) par ce genre de modification, sachez qu’il vous faudra un budget assez conséquent. JMAGG précise qu’il lui aura fallu dépenser environ 1 000$ pour obtenir ce résultat. Et quelques semaines de travail. Notre homme aura aussi sacrifier la petite taille de la PS4 mais si le budget et les dimensions de la console ne sont pas un problème pour vous, voilà un projet qui pourrait vous occuper durant les mornes journées.