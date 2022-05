Cette proposition de loi du sénat américain pourrait mettre à mal tout le business pub de Google. Elle obligerait le géant à se retirer de nombre de marchés de la publicité.

Une proposition de loi qui pourrait casser tout le business autour de la publicité de Google si elle était acceptée vient d’être introduite au Sénat des États-Unis. Le Competition and Transparency in Digital Advertising Act, supporté actuellement par les deux camps, empêcheraient les entreprises qui font plus de 20 milliards de dollars annuels en transactions pour la publicité numérique “de participer à plus d’un aspect de l’écosystème de la publicité numérique”, rapporte The Wall Street Journal.

Cette proposition de loi du sénat américain pourrait mettre à mal tout le business pub de Google

Google rentre facilement dans cette catégorie. La firme de Mountain View a généré pas moins de 54,7 milliards de dollars de revenus publicitaires sur le seul dernier trimestre. Bien que d’autres entreprises atteignent ce palier, Google est présent dans de nombreux aspects du processus de publicité. Le géant américain dispose d’un exchange sur lequel les réseaux publicitaires parient. Il offre aussi des outils pour aider les entreprises à acheter et vendre des publicités.

Une version de la Chambre des Représentants de ce texte devrait être introduite incessamment. Si cette proposition devient loi, Google devrait alors quitter certains de ces segments du marché. Le géant aurait un an pour obtempérer une fois la loi promulguée. Meta pourrait aussi être impactée par cette loi.

“Lorsque vous avez Google qui sert à la fois de vendeur et d’acheteur et qui en plus gère un exchange, cela conduit à un avantage injuste et excessif sur le marché, avantage qui ne reflète pas nécessairement la valeur qu’ils offrent”, déclarait le Sénateur Mike Lee (R-Utah) au Journal. “Lorsqu’une entreprise peut porter toutes ces casquettes en même temps, cela peut nuire à tout le monde.”

Elle obligerait le géant à se retirer de nombre de marchés de la publicité

Mike Lee est le premier membre du Subcommittee on Competition Policy, Antitrust, and Consumer Rights. La présidente du comité, la Sénatrice Amy Klobuchar (D-Minnesota) est cosponsor de cette proposition de loi, tout comme les Sénateurs Ted Cruz (R-Texas) et Richard Blumenthal (D- Connecticut).

“Les outils de publicité de Google et nombreux concurrents aident les sites et applications américains à financer leur contenu, à faire progresser leurs entreprises et à protéger les utilisateurs des risques vis-à-vis de leur vie privée et autres fausses publicités”, déclarait un porte-parole de Google à Engadget. “Faire cesser ces outils impacteraient les éditeurs et les publicitaires, la qualité des publicités et viendrait introduire de nouveaux risques pour la vie privée. Et, à l’heure où l’inflation est très présente, cela viendrait handicaper les petites entreprises qui cherchent des moyens simples et efficaces de croître en ligne. Le vrai problème est la mauvaise qualité des data brokers qui menacent la confidentialité des Américains et les inondent de mauvaises publicités. Pour résumer, c’est une mauvaise proposition de loi, au mauvais moment, visant la mauvaise cible.”

Parmi les autres points évoqués par cette proposition de loi, les entreprises qui font au moins 5 milliards de dollars de transactions publicitaires par an seraient tenues de fournir une grille tarifaire transparente et d’agir dans le meilleur intérêt de leurs clients. Ces clients auraient par ailleurs la possibilité d’attaquer en justice en cas de non-respect.

D’autres segments sont actuellement en chantier d’un point de vue légal contre les géants de la tech. L’American Innovation and Choice Online Act d’Amy Klobuchar interdirait aux entreprises de donner une quelconque préférence à leurs propres produits par rapport à ceux de la concurrence sur leur propre plate-forme. Par exemple, Apple ne pourrait ainsi pas proposer ses propres applications au-dessus des apps tierces dans les résultats de recherche sur l’App Store.