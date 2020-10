Cette nouvelle application permet d’installer les services Google sur les smartphones Huawei

Huawei est dans la tourmente depuis quelques minutes avec le bannissement commercial décrété par les États-Unis. Cela empêche notamment le géant chinois d'intégrer les services Google sur ses smartphones.

Comme vous le savez peut-être déjà, les derniers smartphones en date de Huawei sont livrés sans les Google Play Services. Ceci à cause du bannissement de l’entreprise décidé par l’administration Trump. Cela empêche notamment le géant chinois de faire des affaires avec les entreprises américaines, y compris Google. Cependant, il y a aujourd’hui une bonne nouvelle sur ce point.

L’application Googlefier permet d’installer les services Google sur les smartphones Huawei

Cette bonne nouvelle prend la forme d’une application développée par un membre du forum très connu XDA Developers répondant au pseudonyme de bender_007. L’application en question est baptisée Googlefier et offre un moyen rapide et simple d’installer les applications Google sur les smartphones Huawei et Honor. Bien que l’opération ait toujours été possible, la méthode était assez longue et pénible. Il fallait environ 20 à 30 minutes pour parvenir à quelque chose de fonctionnel.

La procédure est ainsi bien plus simple qu’auparavant

Dans les grandes lignes, Googlefier semble suivre la même méthode, si ce n’est que toutes les opérations sont effectuées dans l’application en elle-même et cela rend l’ensemble bien plus simple à suivre, et à réaliser. Il faut encore un certain temps pour que le processus arrive à son terme mais tout est bien plus facile. À noter, Google déconseille d’installer ses applications sur des appareils non autorisés.

Cet avertissement signifie que certaines applications pourraient ne pas fonctionner correctement mais l’expérience pourrait varier grandement selon les applications, selon les fonctionnalités et selon les appareils. Cela étant dit, si vous aimez les appareils proposés par la marque Huawei mais que vous n’arrivez pas à faire sans les applications et services de la marque de Mountain View, peut-être cette application Googlefier pourrait-elle valoir le coup. Direction le forum XDA Developers pour découvrir la marche à suivre. Comme toujours, procédez avec précaution dans ce genre d’opération.