Cette machine permet d'”imprimer” la boisson de votre choix

Cana One, une imprimante pour boisson. Un concept intéressant qui mettra vos papilles à l'épreuve.

À l’heure actuelle, il existe de nombreuses machines pour la maison permettant de réaliser tout un tas de boissons. Par exemple, Nespresso permet de préparer des cafés en utilisant des grains dans une capsule. Il y a aussi Keurig, qui permet la même chose, mais propose davantage d’options avec des capsules plus variées. En voici une nouvelle, avec un tout nouveau concept.

Cela étant dit, et c’est une préoccupation très importante aujourd’hui, l’utilisation de capsules, d’une capsule par boisson, peut être mauvaise pour l’environnement. L’entreprise Cana pense avoir trouvé la solution à ce problème grâce à un appareil baptisé Cana One. Il s’agit, selon les propres mots de la société, de la première “imprimante de boisson moléculaire” du monde. Vous avez bien lu ! Mais qu’est-ce donc au juste ?

Il s’agit d’une cartouche unique dotée de tout un tas de goûts vous permettant de préparer presque toutes les boissons que vous voulez, qu’il s’agisse d’un jus, d’une boisson sans alcool, de café, de vin, de cocktail, etc. Selon l’entreprise, tout ceci repose sur le concept que de nombreuses boissons disponibles aujourd’hui ne sont finalement “que” de l’eau à laquelle des arômes ont été ajoutés.

Un concept intéressant qui mettra vos papilles à l’épreuve

Cana explique que ses chercheurs ont passé des années à isoler les composants responsables des goûts et des arômes, ce qui leur a alors permis de créer tout un tas de boissons. La cartouche de la machine sera remplacée gratuitement et est conçue pour durer environ un mois, mais les utilisateurs devront payer la préparation en elle-même, à l’unité, avec des tarifs compris entre 0,29 et 3 $.

Les utilisateurs devront par ailleurs ajouter une cartouche de sucre et une cartouche d’alcool ainsi qu’un cylindre de CO2 pour préparer des boissons pétillantes. Le Cana One sera proposé au tarif de 499 $ pour les 10 000 premières commandes avant que le prix ne passe à 799 $. Les premières livraisons sont attendues pour le début de l’année 2023.